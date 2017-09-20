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Глава УГКЦ розповів, яку роль має Церква у розбудові оновленої європейської України
20 вересня 2017, 11:02 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Глава УГКЦ Патріарх Святослав взяв участь у Міжнародній конференції «Роль релігії в європейській інтеграції – перспективи України та ЄС», яка проводилася в Києві 18-19 вересня 2017 року за сприяння Європарламенту. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Висловлюючи свою позицію щодо ролі релігії в суспільному житті, Глава УГКЦ наголосив, що не можна релігійне життя обмежити до суто приватного вжитку.
«Ми вже це переживали в Радянському Союзі – у державі, яка себе декларувала як атеїстична, хоча дозволяла в певних декларативних документах свободу релігії. Але насправді після падіння комунізму цей релігійний феномен просто вирвався назовні суспільства», – говорить Патріарх Святослав.
На думку Предстоятеля УГКЦ, сам факт, що сьогодні Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій відіграє таку вагому роль у житті українського суспільства, показує, що релігія, релігійне життя не є res privata (від лат. «приватна справа». – Ред.), але релігія, релігійне життя є res publica («суспільна справа». – Ред.).
«Це, можливо, одне з питань, над яким сьогодні дискутує європейська спільнота, – вважає Блаженніший Святослав. – Бо в декого існують ілюзії, якщо ми усунемо релігію із суспільного дискурсу, переведемо релігійне питання із суспільного в суто приватне життя, тоді релігія не буде причиною конфлікту. І такий процес усунення релігії з суспільного життя ми називаємо секуляризацією. Ми тут, в Україні, дуже відчуваємо ці вітри секуляризації, які віють до нас, зокрема, із Західної Європи».
На його думку, тоді вся дискусія над місцем релігії в суспільстві переходить на іншу площину. «Ми вважаємо, – каже Глава УГКЦ, – що не можна релігійне життя обмежити до суто приватного вжитку… Сьогодні Церкви і релігійні організації відіграють велику роль у розбудові оновленої європейської України саме через те, що несуть певні цінності, які, на нашу думку, є цінностями європейськими».
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