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Греко-католицький священик став почесним громадянином м. Бара
19 вересня 2017, 11:11 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Міська рада м.Бара, на Вінниччині, цьогоріч обрала Почесним громадянином міста священика. Ним став Мелетій (Батіг) – парох Барської греко-католицької парафії Різдва Пресвятої Богородиці, повідомляє ІVin.
Як інформує Барська міська рада, єромонах Мелетій (Батіг) є засновником та багаторічним настоятелем Барського монастиря св. Івана-Хрестителя отців Василіян, а з осені 2016 року служить парохом Барської парафії Різдва Пресвятої Богородиці.
Родом Микола Іванович Батіг (світське ім’я о. Мелетія) із Галичини. Закінчивши Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Експлуатація автомобільного транспорту та організація перевезень», отець Мелетій працював на виробництві. Одночасно у часи богоборчої радянської влади навчався у підпільній семінарії отців Василіян. Згодом він був рукопокладений у священика і таємно провадив пастирську діяльність. Несучи служіння у Львівській та Івано-Франківській областях проводив нічні Богослужіння, часто навіть не у храмах, а в простих будинках вірян, куди таємно, під покровом ночі приходили люди.
У 90-х роках минулого століття отець Мелетій приїхав до Бару на Вінниччині. Він побачив залишки зруйнованого будинку колишньої школи отців Василіян, яка діяла в місті в 17-19ст., та вирішив, що ця споруда має бути відроджена. На той час будинок, де колись була і вечірня трудова школа, і районний краєзнавчий музей, і ще багато різних установ, сильно постраждав від пожежі та стояв пусткою.
Відтак отець Мелетій розпочав реконструкцію споруди, водночас формуючи у місті релігійну громаду. Минуло 22 роки, і сьогодні храм вражає своєю красою. Наразі, крім служіння церковного парох займається благодійністю у лікарнях, школах, товариствах інвалідів. З його ініціативи облагородили могилу Українських січових стрільців на старому православному цвинтарі тощо.
Відзнаку до звання Почесного громадянина м. Бара Мелетію вручили під час святкувань Дня міста.
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