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Стали відомі фіналісти V всеукраїнського конкурсу «Репортери надії в Україні»
19 вересня 2017, 10:23 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
До фіналу потрапили 38 конкурсних матеріалів у тематичних номінаціях «Суспільство», «Економіка», «Культура» та «Релігія». Серед них і стаття журналіст РІСУ Тетяна Калениченко «“Ковчег” для дітей надії».
До фіналу допущено 37 матеріалів у 4х номінаціях «Суспільство», «Релігія», «Культура» та «Економіка».
Четверо авторів, які посядуть перші місця у кожній з номінацій, отримають грошову винагороду у розмірі 3000 гривень, а також відзнаки та дипломи учасників. Дізнатися, хто стане переможцем Конкурсу, можна буде 6 жовтня під час X Екуменiчного соцiального тижня.
Оцінюватиме фінальні матеріали Конкурсу почесне експертне журі у складі:
- Марта Коломиєць, журналіст, директорка Програми імені Фулбрайта в Україні;
- Вадим Лубчак, редактор відділу веб-редакції та новітніх медіа газети «День»;
- Алім Алієв, громадський діяч, журналіст і політолог, співзасновник громадської організації Крим SOS та Культурного центру “Кримський дім у Львові”;
- Тарас Семенюк, журналіст, співзасновник «Shrt.media».
Участь у Конкурсі взяло понад 400 робіт. Близько 150 журналістських матеріалів відібрали студенти Магістерської програми екуменічних студій Інституту екуменічних студій УКУ під час моніторингу ЗМІ. Також понад 250 матеріалів надіслали журналісти із Київської, Житомирської, Вінницької, Сумської, Запорізької, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Тернопільської, Івано-Франківської, Волинської, Львівської областей.
Д6етальніше інформація на сайті конкурсу.
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Гарний коментар дозволю собі доповнити кінець: "Це велика перемога і вся слава тільки Богу! А я зі своїми братами прикладемо усіх зусиль, щоб бути вірним і виконувати Його святі заповіді". |
- 19 вересня 2017, 08:40
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