В Україні створено реєстр самогубств серед військових

На базі Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров'я України створено реєстр суїцидів серед військовослужбовців і демобілізованих із зони конфлікту на Донбасі.

Про це на прес-конференції повідомила глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець, передає "Громадське" з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Усі дані передаються в Інститут судової психіатрії, у базі вже понад 100 анкет, портретів ветеранів, які скоїли самогубство», – сказала Богомолець.

За її словами, це особи, більшості з яких немає 30 років, більшість з них наклали на себе руки у стані алкогольного сп'яніння за допомогою вогнепальної зброї. Також вона зауважили, що більшість з них не мали роботи.

Раніше глава МВС Арсен Аваков повідомив, що після повернення зі служби на Донбасі понад 500 військових вчинили самогубство.