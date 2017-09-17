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В Україні створено реєстр самогубств серед військових
18 вересня 2017, 11:44 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
На базі Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров'я України створено реєстр суїцидів серед військовослужбовців і демобілізованих із зони конфлікту на Донбасі.
Про це на прес-конференції повідомила глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець, передає "Громадське" з посиланням на «Інтерфакс-Україна».
«Усі дані передаються в Інститут судової психіатрії, у базі вже понад 100 анкет, портретів ветеранів, які скоїли самогубство», – сказала Богомолець.
За її словами, це особи, більшості з яких немає 30 років, більшість з них наклали на себе руки у стані алкогольного сп'яніння за допомогою вогнепальної зброї. Також вона зауважили, що більшість з них не мали роботи.
Раніше глава МВС Арсен Аваков повідомив, що після повернення зі служби на Донбасі понад 500 військових вчинили самогубство.
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