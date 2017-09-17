В Україні створено реєстр самогубств серед військових

18 вересня 2017, 11:44 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

На базі Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров'я України створено реєстр суїцидів серед військовослужбовців і демобілізованих із зони конфлікту на Донбасі.

Про це на прес-конференції повідомила глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець, передає "Громадське" з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Усі дані передаються в Інститут судової психіатрії, у базі вже понад 100 анкет, портретів ветеранів, які скоїли самогубство», – сказала Богомолець.

За її словами, це особи, більшості з яких немає 30 років, більшість з них наклали на себе руки у стані алкогольного сп'яніння за допомогою вогнепальної зброї. Також вона зауважили, що більшість з них не мали роботи.

Раніше глава МВС Арсен Аваков повідомив, що після повернення зі служби на Донбасі понад 500 військових вчинили самогубство.

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теги до статті:Суїцид
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    Останні коментарі

    • Aquinatus | 18 вересня 2017, 17:23

      https://youtu.be/E_4Iq852t3A

    • keleynik | 18 вересня 2017, 13:32

      Согласен с enzian. Добавлю:"пастырь добрый душу свою полагает за овцы...И ины овцы имам, яже не суть от двора сего: и тыя ми подобает привести..." А тут не то что душу, а - просто - или

    • Василий Петров | 18 вересня 2017, 13:14

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    • Roman Revak | 18 вересня 2017, 11:39

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    • Ігор Мицько | 17 вересня 2017, 23:41

      "Община" української це пляма, яку залишає песик. Треба "громада"

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