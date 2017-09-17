В Одесі моляться за дітей, які трагічно загинули під час пожежі у таборі

З благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського УПЦ МП Агафангела в неділю, 17 вересня, у храмах єпархії відслужені панахиди за дітьми, які трагічно загинули під час пожежі в таборі «Вікторія».

Єпархіальному соціальному відділу також доручено надати посильну духовну і матеріальну допомогу сім'ям загиблих і постраждалих, повідомляє сайт Одеської і Ізмаїльської єпархії УПЦ МП.

В ніч з 15 на 16 вересня в Одесі відбулася страшна трагедія: під час пожежі в муніципальному дитячому оздоровчо-спортивному таборі «Вікторія» на вулиці Дача Ковалевського сталася масштабна пожежа. Діти вистрибували з вікон, щоб врятуватися від вогню. За даними ЗМІ, в таборі перебувало 42 дитини. Двоє отримали травми, троє загинули: Софія Мазур (8 років), Анастасія Кулінич (9 років), Сніжана Арпентьєва (12 років). Всі загиблі дівчатка були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю «Адель».