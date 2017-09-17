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В Одесі моляться за дітей, які трагічно загинули під час пожежі у таборі
17 вересня 2017, 11:57 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
З благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського УПЦ МП Агафангела в неділю, 17 вересня, у храмах єпархії відслужені панахиди за дітьми, які трагічно загинули під час пожежі в таборі «Вікторія».
Єпархіальному соціальному відділу також доручено надати посильну духовну і матеріальну допомогу сім'ям загиблих і постраждалих, повідомляє сайт Одеської і Ізмаїльської єпархії УПЦ МП.
В ніч з 15 на 16 вересня в Одесі відбулася страшна трагедія: під час пожежі в муніципальному дитячому оздоровчо-спортивному таборі «Вікторія» на вулиці Дача Ковалевського сталася масштабна пожежа. Діти вистрибували з вікон, щоб врятуватися від вогню. За даними ЗМІ, в таборі перебувало 42 дитини. Двоє отримали травми, троє загинули: Софія Мазур (8 років), Анастасія Кулінич (9 років), Сніжана Арпентьєва (12 років). Всі загиблі дівчатка були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю «Адель».
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