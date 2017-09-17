У Львові для незрячих встановлять макет Святоюрської гори

Незрячі зможуть «побачити» Собор Святого Юра з цілим комплексом будівель довкола нього. У межах проекту «Львів на долонях» на Святоюрській горі встановлять макет, за допомогою якого люди з вадами зору на дотик дізнаватимуться, якою є споруда. Про це повідомляє "Zaxid.net".

Оксана Потимко – незряча уже майже тридцять років. Колись львівську Ратушу вона бачила очима, але раптово втратила зір і тепер має можливість знову «побачити» цю будівлю, але руками – на доторк.

«За майже три десятки років сліпоти я насправді забула, як виглядає світ довкола, я забуваю обличчя, я забуваю вигляд споруд. І от зараз, дякуючи цьому макету, я можу його обстежити руками на дотик і зрозуміти, що де є», – зізнається Оксана Потимко.

Для таких же незрячих, як і сама, Оксана Потимко започаткувала проект «Львів на долонях». Першим макетом стала Ратуша в мініатюрі, яка нині стоїть під оригіналом на пл. Ринок.

Другий макет, який щойно запрезентували, – Святоюрський комплекс. Тут буде відтворена не лише церква, а й прилеглі будівлі. Скульптори Василь Одрехівський та Мар'ян Король зберегли усі пропорції і врахували побажання від незрячих.

«Усі деталі є злегка заокруглені, щоб було комфортно торкатися і щоби незрячі могли якнайкраще пізнати розташування цих будівель. І тут є навіть маленький пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому. Ратуша була дуже деталізована, було видно всі елементи черепиці, всі вікна, а на другому макеті ми вже дещо узагальнювали, керуючись європейською практикою», – пояснює Василь Одрехівський.

Вартість такого макету – 150 тис. грн. Половину грошей дало місто, іншу половину - Міністерство культури. Модель віділлють у бронзі і обіцяють встановити у дворі Святоюрського комплексу уже у листопаді.

У найсміливіших мріях «Української спілки інвалідів» – такі міні-споруди усіх історичних будівель Львова.

«Це і колишній костел Бернардинів, нинішня церква святого Андрія, Успенський і Вірменський собори, Катедра, Оперний театр, Онуфріївський храм і Параскева П'ятниця, Арсенал, тобто мав би бути цілий комплекс», – пояснила Оксана Потимко.