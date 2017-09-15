Протоєрей УПЦ (МП) отримав президентську відзнаку за гуманітану участь в АТО

15 вересня 2017, 11:38 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Клірик Олександрійської єпархії УПЦ (МП) протоєрей Олександр Шнякін отримав відзнаку Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції». Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Отець Олександр неодноразово перебував у зоні АТО – передавав військовим Збройних Сил України гуманітарну допомогу та надавав їм як духовну, так і побутову підтримку.

Вручення нагороди відбулось у Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

 

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теги до статті:АТО,Нагороди,УПЦ (МП)
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