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Протоєрей УПЦ (МП) отримав президентську відзнаку за гуманітану участь в АТО
15 вересня 2017, 11:38 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Клірик Олександрійської єпархії УПЦ (МП) протоєрей Олександр Шнякін отримав відзнаку Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції». Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).
Отець Олександр неодноразово перебував у зоні АТО – передавав військовим Збройних Сил України гуманітарну допомогу та надавав їм як духовну, так і побутову підтримку.
Вручення нагороди відбулось у Дніпропетровській обласній державній адміністрації.
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