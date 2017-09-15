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В Умані пожежники тренувалися рятувати хасидів
15 вересня 2017, 09:05 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
З 17 по 27 вересня до Умані відбуватиметься традиційне масове паломництво брацлавських хасидів. Кожного року в цей період Управління ДСНС області проводить комплекс організаційних та практичних заходів спрямованих на забезпечення безпеки громадян та захисту місць релігійного поклоніння хасидів в місті Умань, повідомляє сайт Про все з посиланням на ДСНС України у Черкаській області.
На час проведення релігійних відправ в Умані спеціально розгортається зведений загін Управління, до складу якого входять 94 фахівці ДСНС та 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Одним із важливих заходів його підготовки до дій за призначенням під час Рош-Га-Шана є проведення спеціальних тактико-тактичних навчань.
Саме такі навчання і були проведені в Умані 13 вересня.
Під час тренування, рятувальними підрозділами на території меморіального комплексу були відпрацьовані спеціальні завдання. Зокрема рятувальники зведеного загону за допомогою мотопомп здійснили забір та перекачку води зі штучного водоймища, вивчили архітектурні особливості одного з найбільш важливих об‘єктів - синагоги. Одним із найбільш складних завдань, стало проведення розвідки, пошук та евакуація потерпілих безпосередньо із культової споруди.
В ході навчань рятувальники також перевірили протипожежний стан об’єктів, внутрішнє та зовнішнє водопостачання, наявність та справність первинних засобів пожежогасіння, а також відповідність шляхів евакуації правилам безпеки.
Важливим етапом підготовки особового складу зведеного загону стала його психологічна підготовка. Для більшої психологічної стійкості та толерантності по відношенню до прочан-хасидів, фахівці психологічної служби Управління, провели із рятувальниками спеціальні заняття та груповий тренінг.
За попередніми оцінками, цього року до районного центру Черкаської області очікується прибуття близько 40 тисяч прочан-хасидів.
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