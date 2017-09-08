Віряни УПЦ (МП) заборонили священику Київського Патріархату помолитися у капличці міськради

Віряни УПЦ (МП) не дозволяють представникам інших конфесій заходити і молитися у каплиці, яка розташована у приміщенні Марганецької міської ради. Її 5 вересня освятив митрополит Криворізький і Нікопольський УПЦ (МП) Єфрем (Кицай) на запрошення міського голови Жадько О.А.

Новоосвячений храм на честь Покрови Пресвятої Богородиці знаходиться на першому поверсі держустанови і, як заявляють парафіяни, є власністю владики.

Як повідомляє Марганецький очевидець, 5 вересня священик УПЦ КП о.Тимофій, перебуваючи в справах в міській раді у цивільному одязі, вирішив зайти до каплички, щоб прикластися до ікони, але адепти «руського міру» з криками виштовхали о.Тимофія з каплички та зачинили двері.

Можливо все на цьому і скінчилось би, якби о.Тимофій 6 вересня, знов, перебуваючи в будівлі Марганецької міської ради у справах і, гадаючи, що двері «канонічної» церкви все-таки відкриті для всіх віруючих, вирішив таки зайти до каплички. Однак його знову туди не пустили. Крім того, почали ображати його та віруючих громади УПЦ КП.

Говорили, що ця капличка є власністю владики Єфрема, це приватна власність працівників міськвиконкому, і що віруючим УПЦ КП вхід заборонено.

У цій ситуації священнослужителю довелося викликати наряд поліції. Коли правоохоронці приїхали на місце події, працівник міської ради Гончар Н.В.у їх присутності продовжувала ображати о.Тимофія та його вірян. По завершенні цього конфлікту був складений протокол про адміністративне порушення та написана відповідна заява щодо ситуації у адміністративній будівлі органу місцевого самоврядування.