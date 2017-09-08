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Християни-підприємці молитимуться за економіку та процвітання України
12 вересня 2017, 10:03 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
В рамках Бізнес-конференції християн підприємців, яку організовує 21-23 вересняVictory Business Club, 22 вересня з 18:00 по 19:30 відбудеться молитва CBMC Ukraineза економіку та процвітання України, повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".
На заході лунатимуть молитви з коротким словом за економіку України, за всіх підприємців, за вірність Богу в бізнесі, за виховання лідерів християн, за вибавлення від боргів та інші актуальні молитви.
У молитві братимуть участь власники бізнесу, топ-менеджери, які у своїй діяльності досягли значних успіхів, а також усі бажаючі, кому не байдужа доля України.
Як зазначають, організатори події, CBMC Ukraine – "це рух Бога серед ділових і професійних лідерів в Україні, що змінює їх життя та призводить до духовного зростання, це служіння, яке дає лідерам можливість керувати своєю кар'єрою та керувати своїм бізнесом відповідно до біблійних принципів".
До участі в молитві запрошуються бізнесмени, підприємці-початківці, менеджери компаній, керівники підприємств та різних проектів, а також усі бажаючі.
Вхід вільний. Попередня реєстрація обов’язкова за наступним посиланням. Тел.: +380672355677.
Захід відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 16.
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