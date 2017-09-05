У храмах УГКЦ 11 вересня молитимуться за протверезіння української нації

Патріарший Рух “За тверезість життя” УГКЦ рекомендує 11 вересня, у Всесвітній день тверезості, щоби у всіх храмах відбулася Літургія в наміренні за протверезіння української нації, а там де є започаткована “Золота книга тверезості” священик має помолитися за всіх до неї вписаних.

У проповіді радять використати матеріали, які пропагують тверезий спосіб життя, а після Літургії відправити молебень перед образом Богородиці “Неупиваєма Чаша”. Під час молебню вірні мають тримати в руках запалені свічки, які будуть свідченням великої надії на Боже милосердя, символом очищення тіла і душі від алкогольної залежності, а також будуть даниною пам’яті тим, хто трагічно загинув від алкоголю. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Рух “За тверезість життя” звертається і до інших конфесій, щоб і вони долучилися до такої акції і в цей день помолилися за визволення Божого люду від алкогольної неволі.

Також Рух “За тверезість життя” Коломийсько-Чернівецької єпархії запрошує всіх тих, хто потребують конкретної допомоги чи поради, хто прагне позбутися алкогольної залежності, але сам не в змозі зробити цього рішучого кроку, як і тих котрі є співзалежними, звертатися до Просвітницького Центру “Навернення” за адресою: м. Коломия, вул. Гетьманська 36, приміщення “Карітасу”. Або зателефонувати: 096 85 34 604 (о. Ярослав Стеф’юк).

«Усвідомлюймо та пам’ятаймо, що тільки через благодать Божу ми можемо визволитися від поневолення різними залежностями, що тільки Податель усякого зцілення Господь наш Ісус Христос може позбавити нас від усякої немочі» - каже голова Руху “За тверезість життя” Коломийсько-Чернівецької єпархії о. Ярослав Стеф’юк.