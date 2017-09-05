- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У храмах УГКЦ 11 вересня молитимуться за протверезіння української нації
7 вересня 2017, 08:50 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Патріарший Рух “За тверезість життя” УГКЦ рекомендує 11 вересня, у Всесвітній день тверезості, щоби у всіх храмах відбулася Літургія в наміренні за протверезіння української нації, а там де є започаткована “Золота книга тверезості” священик має помолитися за всіх до неї вписаних.
У проповіді радять використати матеріали, які пропагують тверезий спосіб життя, а після Літургії відправити молебень перед образом Богородиці “Неупиваєма Чаша”. Під час молебню вірні мають тримати в руках запалені свічки, які будуть свідченням великої надії на Боже милосердя, символом очищення тіла і душі від алкогольної залежності, а також будуть даниною пам’яті тим, хто трагічно загинув від алкоголю. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Рух “За тверезість життя” звертається і до інших конфесій, щоб і вони долучилися до такої акції і в цей день помолилися за визволення Божого люду від алкогольної неволі.
Також Рух “За тверезість життя” Коломийсько-Чернівецької єпархії запрошує всіх тих, хто потребують конкретної допомоги чи поради, хто прагне позбутися алкогольної залежності, але сам не в змозі зробити цього рішучого кроку, як і тих котрі є співзалежними, звертатися до Просвітницького Центру “Навернення” за адресою: м. Коломия, вул. Гетьманська 36, приміщення “Карітасу”. Або зателефонувати: 096 85 34 604 (о. Ярослав Стеф’юк).
«Усвідомлюймо та пам’ятаймо, що тільки через благодать Божу ми можемо визволитися від поневолення різними залежностями, що тільки Податель усякого зцілення Господь наш Ісус Христос може позбавити нас від усякої немочі» - каже голова Руху “За тверезість життя” Коломийсько-Чернівецької єпархії о. Ярослав Стеф’юк.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського відзначив 25-ти річний ювілей | 7 вересня 2017, 13:18 | Теологія і релігійна освіта |
Президент не підпише церковний законопроект № 4511 | 7 вересня 2017, 12:19 | Законодавство |
Президент Порошенко підтримує створення Помісної Церкви в Україні | 7 вересня 2017, 12:13 | Національно-релігійні питання |
Встановлено осіб, причетних до захоплення храму УПЦ КП в Криму | 7 вересня 2017, 11:53 | Релігійна нетерпимість та вандалізм |
На Запоріжжі на місці підірваного за сталінських часів храму зроблять музей просто неба | 7 вересня 2017, 11:41 | Релігія та культура |
Останні коментарі
- 6 вересня 2017, 18:55
Вдячні за виважений аналіз важливих для Українських громадян документів морально-духовного спрямування. Молимося, щоб з Божою допомогою, вірним вдалося звільнитися від впливів агресивно-ворожих |
- 6 вересня 2017, 18:25
Якщо Ви бачите протиріччя у "Офіційний сайт Апостольської столиці навіть не згадує про Україну." і "Situation in Ukraine Turning to the situation in Ukraine, Cardinal Parolin said |
- 6 вересня 2017, 17:00
Чекаєм, чекаєм! О сколько нам откритій чюдних Готовить мракобісся дух |
- 5 вересня 2017, 19:20
Ви, мабуть, не уважно читали і сам текст статті, і повідомлення сайту Ватикану на яке посилаєтесь. |
- 5 вересня 2017, 18:51
Невже в Україні є Закарпатська римо-католицька церква? Відірвана від Мукачівської дієцезії? |
Популярні статті місяця
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
26 серпня 2017, 10:54 | Аналітика | 6 вересня 2017, 18:25
Український аспект візиту кардинала П’єтро Пароліна до Росії
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
Коментарі