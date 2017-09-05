В УГКЦ закликають не спалювати суху траву та опале листя

6 вересня 2017, 13:32 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Бюро УГКЦ з питань екології закликає не спалювати суху траву під час осіннього прибирання полів та садів. Про це інформує прес-служба Бюро на своїй офіційній сторінці.

Бюро також поширило тематичне відео, яке розповідає про шкоду від спалення трави для організму людини. Замість спалювання в УГКЦ пропонують компостувати листя та суху траву.

«Спалюючи залишки рослинності ми робимо злочин проти довкілля, проти життя і здоров'я людини, ставимо під загрозу наше життя і грішимо проти заповіді «Не вбий», - розповів у ролику отець Володимир Містерман, заступника керівника Бюро УГКЦ з питань екології.

З димом у повітря виділяються діоксини, які є найбільш токсичними речовинами для організму людини.

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теги до статті:Екологічна ініціатива УГКЦ,Екологія
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    • anatolius | 5 вересня 2017, 19:20

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