У Києві відбудеться Свято подяки за участю всесвітньо відомого проповідника Ніка Вуйчича

17 вересня в центрі Києва, на Хрещатику, відбудеться масштабне Свято подяки, організатором якого виступає Рада Євангельських Протестантських Церков України (РЄПЦУ). Деталі заходу 30 серпня на засіданні РЄПЦУ узгодили глави євангельських протестантських церков, повідомляє ІРС.

Свято подяки відбудеться за участю всесвітньо відомого християнського проповідника і мотиваційного тренера Ніка Вуйчича. Живучи повноцінним життям, незважаючи на відсутність обох рук і ніг, він показує багатьом особистий приклад перемоги над власними страхами, проблемами, комплексами, вселяючи у серця надію.



Кілька секторів біля великої сцени навпроти ЦУМу буде зарезервовано для осіб з інвалідністю. Захід передбачає багато різноманітних локацій на Хрещатику, які дозволять дорослим і дітям весело та цікаво провести час цього дня, запевняють організатори.



На переконання глав євангельських церков, Свято подяки за останні роки вже набуло національного масштабу. Мета цих заходів – висловити подяку Господу Христу за благословення у різних сферах суспільного життя, які має Україна, та засвідчити великий позитивний потенціал у Євангельському вченні (Біблії) для добрих змін і реформування країни.



Захід відбудеться в рамках святкування в Україні 500-річчя Реформації. Відповідно до Указу Президента України відзначення цієї річниці в Україні відбувається на державному рівні.



Також під час засідання РЄПЦУ йшлося про інші заплановані заходи до 500-річчя Реформації. Зокрема, 10-11 жовтня відбудеться форум і виставка у Парламентській Асамблеї Ради Європи у місті Страсбург, Франція. На 31 жовтня запланована урочиста академія з нагоди Дня Реформації у Національній опері у Києві. Також 3-5 листопада підсумковий Форум «Реформація: уроки історії та завдання на майбутнє» відбудеться у столичному Палаці Україна.



Окрім цього, члени Ради Євангельських Протестантських Церков України проаналізували законодавчі ініціативи у сфері свободи віросповідання, суспільної моралі та діяльності релігійних організацій, що знаходяться на розгляді парламенту.