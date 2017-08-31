Киянам розкажуть, чому на честь митрополита Шептицького названо одну з вулиць столиці

1 вересня 2017, 11:23 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

За останні два роки понад 150 вулиць, провулків і площ Києва одержали нові назви. Ці зміни спричиняють неоднозначну реакцію киян, які мало поінформовані про заслуги людей, чиї імена увічнені в топоніміці столиці.

Саме тому для киян і гостей міста столична влада започаткувала проект «Герої, увічнені у вулицях Києва». Короткі двохвилинні фільми знайомлять із видатними особистостями, на честь яких перейменували вулиці столиці.

Перші випуски проекту присвячені митрополиту Андреєві (Шептицькому), головнокомандувачу армії УНР Михайлові Омеляновичу-Павленку, політичному діячу В’ячеславові Липинському, письменникам Євгенові Сверстюку, Іванові Світличному й іншим знаковим особистостям, на честь яких були перейменовані столичні вулиці. Окремий акцент буде зроблено на розкритті зв’язків кожної людини з Києвом.

«Кияни мають розуміти, що постать є не випадковою або нав’язаною, а має безпосередній стосунок до історії столиці, – розповідає відомий краєзнавець Михайло Кальницький. – Є багато діячів України, про зв’язок яких з Києвом не всі знають. Якщо тему глибше розкрити, ці особистості стануть для нас набагато ближчими».

Проект реалізує Департамент суспільних комунікацій та ТОВ «Апграунд», що став переможцем у системі Prozzoro. Першими кіноісторії переглянуть глядачі ТК «Київ». Як повідомила заступник директора Департаменту Тетяна Гузенко, в межах інформаційної кампанії «Герої, увічнені у вулицях Києва» заплановані лекції в публічних просторах, розроблення буклетів, постійні рубрики у комунальних ЗМІ. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

 

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теги до статті:Андрей Шептицький
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    Останні коментарі

    • Orest | 1 вересня 2017, 09:58

      Слава Богу усі живі та ніхто не постраждав. Вже було багато таких ситуацій з пограбування по різних регіонах України, погано що люди переходять усі адекватні межі і йдуть на такий крок.

    • Василий Петров | 31 серпня 2017, 23:25

      И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом, Лука 23:12.

    • Стефан | 31 серпня 2017, 23:21

      Крым придётся возвращать Украине, поэтому напоследок и пакостят.

    • Василий Петров | 31 серпня 2017, 22:58

      А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их, Иоанна 10:13.

    • alimpik2017 | 31 серпня 2017, 19:42

      Стаття містить неповну інформацію щодо організаторів семінару, зокрема не зазначено організаторів кримськотатарської сторони: громадські організації "КримSOS" та "Кримськотатарський

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