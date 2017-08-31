Киянам розкажуть, чому на честь митрополита Шептицького названо одну з вулиць столиці

За останні два роки понад 150 вулиць, провулків і площ Києва одержали нові назви. Ці зміни спричиняють неоднозначну реакцію киян, які мало поінформовані про заслуги людей, чиї імена увічнені в топоніміці столиці.

Саме тому для киян і гостей міста столична влада започаткувала проект «Герої, увічнені у вулицях Києва». Короткі двохвилинні фільми знайомлять із видатними особистостями, на честь яких перейменували вулиці столиці.

Перші випуски проекту присвячені митрополиту Андреєві (Шептицькому), головнокомандувачу армії УНР Михайлові Омеляновичу-Павленку, політичному діячу В’ячеславові Липинському, письменникам Євгенові Сверстюку, Іванові Світличному й іншим знаковим особистостям, на честь яких були перейменовані столичні вулиці. Окремий акцент буде зроблено на розкритті зв’язків кожної людини з Києвом.

«Кияни мають розуміти, що постать є не випадковою або нав’язаною, а має безпосередній стосунок до історії столиці, – розповідає відомий краєзнавець Михайло Кальницький. – Є багато діячів України, про зв’язок яких з Києвом не всі знають. Якщо тему глибше розкрити, ці особистості стануть для нас набагато ближчими».

Проект реалізує Департамент суспільних комунікацій та ТОВ «Апграунд», що став переможцем у системі Prozzoro. Першими кіноісторії переглянуть глядачі ТК «Київ». Як повідомила заступник директора Департаменту Тетяна Гузенко, в межах інформаційної кампанії «Герої, увічнені у вулицях Києва» заплановані лекції в публічних просторах, розроблення буклетів, постійні рубрики у комунальних ЗМІ. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.