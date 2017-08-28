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Патріарх Святослав пояснив у чому цінність життя
28 серпня 2017, 10:04 | Релігія і суспільство | 1 | | Код для блогу | |
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав в ефірі «Живого ТБ» у проекті «Відкрита Церква» пояснив, чому життя – Божий дар і в чому його цінність. Нижче подаємо вислови Предстоятеля УГКЦ.
- Чому життя є Божим даром? На це запитання, ми, віруючі люди, черпаємо відповідь зі Святого Письма. Ми віримо в Бога, який є живим Богом. Бог – джерело життя. Господь Бог сотворив людину дуже особливою істотою: Він сотворив її на Свій образ і на Свою подобу.
- Живий вічний Бог подарував людині її життя. Тобто людина не бере початок сама від себе, а вона є Божим сотворінням.
- Господь – Той, що дарує людині її життя. Він – господар початку і кінця людського життя.
- Життя – дар, який людина, людська спільнота, особливо сім’я, повинна чуйно сприйняти і співпрацювати з тим даром, бути співдіячами з нашим Творцем − Господом Богом, аби воно розвивалося та могло себе реалізувати.
- Людське життя – найперше і найбільше фундаментальне благо людини.
- Святість життя можемо усвідомити на основі двох головних фундаментів християнського віровчення: ми, християни, віримо в Бога – Творця (Бог сотворив людину на Свій образ і на Свою подобу, як істоту, яка займає особливе місце), віримо в таїнство воплочення (Господь сам став людиною).
- Справжнє людське життя набагато більше за земне життя: людина сотворена не для смерті, а для воскресіння, як пише Книга Мудрості.
- Ціною людського життя є ціна крові нашого Спасителя.
- Людина, людське життя – унікальне Боже сотворіння. Господь Бог сотворив людину особливою істотою й остаточно ототожнив Себе з нею, віддав Своє життя, щоб людина могла досягти повноти життя вічного.
- Людська смерть, трагедія людського життя, інколи перетворюється у прості бездушні холодні цифри статистики. Зараз ми переживаємо момент, коли найвище благо, цінність – людське життя – починає знецінюватися.
- Уперше людство пережило трагедію знецінення людського життя, коли сталося перше вбивство. Про це читаємо у Святому Письмі про Каїна й Авеля. Це було перше вбиство, коли брат вбив брата.
- Людина часто стає елементом геополітичної боротьби чи різного роду змагань за сфери впливу. Це стає причиною сучасних воєн і є найбільшою трагедією та найбільшою зневагою людського життя.
- Ми, християни, покликані проповідувати в цьому світі Євангеліє життя, будити сумління, намагатися все зробити, аби самому не звикнути до трагедії смерті, трагедії втрати людського життя. Ми повинні поважати людське життя, йому служити, його захищати і бути тими, що будять сумління сучасної людини.
Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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- 28 серпня 2017, 13:46| Коментувати коментар
Блаженнійший Святослав Патріарх? А Папа Римський про це знає?
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- 28 серпня 2017, 13:46
Блаженнійший Святослав Патріарх? А Папа Римський про це знає? |
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