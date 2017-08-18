Муфтій України від імені мусульманської громади привітав із святом Незалежності

«Шановні українці! Від імені мусульманської громади України вітаю вас з 26-ю річницею незалежності України!

Україна з боротьбою розриває кайдани, що тягнули нас в імперське минуле, де нам була уготована гірка доля. Ми боремось за свободу, не лише політичну, але і духовну. Українці кров’ю та життями найкращих синів та дочок заплатили високу ціну за право мати свою незалежну державу. Тому нікому і ніколи не дозволено ставити під сумнів право на існування української держави, право на існування українського народу, право на державну українську мову, право на свою самобутню унікальну культуру.

Наша боротьба ще триває, нам ще належить повернути до України наші окуповані Крим і Донбас. Це покликання випало на нашу долю, на долю тих, кому Бог дав жити в ці часи. Тож ми мусимо розуміти, яка відповідальність на нас, за майбутнє нашої країни.

Україна багатонаціональна та поліконфессійна країна. Ми сповідуємо різні релігійні погляди, ми різного етнічного походження — але всіх нас єднає любов до України. В ці важки часи, ми демонструємо надзвичайне братерство, толерантність та повагу один до одного.

Наша країна посідатиме найпочесніше місце серед країн світу. Україну будуть поважати та захоплюватимуться нею. Нас чекає щасливе майбутнє. Вірте в це. Працюйте над цим.

Молю Всевишнього Господа дати мир, свою Милість, та багато щастя і радості Україні та українцям!

Муфтій Саїд Ісмагілов»