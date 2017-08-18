Порошенко у промові на Параді військ цитував Блаженнішого Любомир (Гузара)

24 серпня 2017, 11:34 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Президент Петро Порошенко у своїй промові на Параді військ з нагоди 26-річниці Незалежності України процитував слова Архиєпископа УГКЦ Любомира (Гузара).

Порошенко. зокрема, пригадав одну настанову екс-глави УГКЦ про те, як українцям слід ставитися до своєї держави.

«Кардинал Любомир Гузар закликав ставитися до України згідно заповіді Божої «шануй отця і матір», - сказав Президент.

«Україна, - вчив владика, - в широкому значенні національна родина, іншої в нас нема. Треба сказати собі, що я народився українцем, так Бог дав, і я маю обов’язок дбати про свій народ», - додав він.

Як зауважив Президент України, що ця настанова не лише для влади, а для всього суспільства.

«Бо Його Блаженство також наголошував: «Якою буде наша рідна Україна, залежить від нас, від кожного з нас. Україна буде такою, якою ми її зробимо…. Усі ми, на служінні правди, добра і краси»». – заявив Петро Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні, за кілька годин до проведення Параду, члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій разом із представниками влади взяли участь Молитві за Україну у Софійському соборі Києва.

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теги до статті:Любомир (Гузар),Незалежність України,Петро Порошенко
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