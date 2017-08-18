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Звернення римсько-католицьких єпископів із нагоди 26-ї річниці Незалежності України
24 серпня 2017, 11:28 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Дорогі земляки!
Коли 26 років тому Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності України, який народ згодом підтвердив 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі, для нашої країни розпочалася нова епоха. Українці врешті-решт здобули довгоочікувану свободу вільно обирати шлях для своєї держави. Сьогодні вітаємо всіх українців із цією історичною подією та бажаємо Божого благословення для подальшого розвитку.
Церква, ґрунтуючись на Святому Письмі, навчає, що свобода людини – це дар, який походить від Бога. Це також фундамент незалежності народів. Тому сьогодні підносимо до Триєдиного Бога молитву подяки за цей величезний дар, яким Він обдарував нас. Знаючи, що Господь – це джерело нашої свободи, закликаємо керівників держави берегти християнську ідентичність України, щоб і надалі мати справжню свободу.
Пам'ятаємо в молитві тих, хто поклав життя для збереження української незалежності, і тих, хто зараз захищає нашу державу. Огортаємо молитвою їхніх близьких, просячи, аби Господь Бог винагородив їхню жертовність.
Усім вам уділяємо наше пастирське благословення.
Боже великий, єдиний, нам Україну храни!
Римсько-католицькі єпископи в Україні.
Львів, 22 серпня 2017 р.
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