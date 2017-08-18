В УПЦ (МП) сьогодні моляться за мир в Україні

24 серпня 2017, 09:49 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

24 серпня 2017 року, у 26-ту річницю незалежності України, з благословення Предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія в усіх храмах та монастирях Української Православної Церкви Московського Патріархату будуть звершені молебні за Україну, мир у державі та український народ. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Відповідний циркуляр направлений усім єпархіальним Преосвященним Української Православної Церкви Московського Патріархату.

 

 

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теги до статті:Молитва за Україну,УПЦ (МП)
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