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«Будуймо, розвиваймо, молімося за вільну і незалежну Україну», - Глава УГКЦ привітав українців із Днем Незалежності
24 серпня 2017, 09:29 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Цього дня, коли ми урочисто святкуємо День Незалежності нашої Батьківщини, прагну усіх вас щиро привітати із цим важливим всенародним святом. Ми сьогодні відчуваємо, що вільна незалежна Україна, наша незалежна держава, є необхідною умовою нашої свободи, необхідною умовою нашого майбутнього.
Такими словами Патріарх Святослав (Шевчук) привітав українців із 26-річницею незалежності України, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
«Ми сьогодні радіємо тим, що маємо нашу державу, − каже Глава УГКЦ. − Ми сьогодні схиляємо голову перед тими, хто поклав своє життя на вівтар Батьківщини в боротьбі за її свободу і незалежність, впродовж всіх часів наших визвольних змагань, а особливо під час цієї війни в сучасних умовах».
Предстоятель УГКЦ також закликав українців молитися за державу: «Нехай Всемилостивий Господь, який є джерелом нашого життя і свободи, поблагословить нашу Батьківщину, а ми всі разом будуймо, розвиваймо, молімося за вільну і незалежну Україну!»
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