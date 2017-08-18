«Будуймо, розвиваймо, молімося за вільну і незалежну Україну», - Глава УГКЦ привітав українців із Днем Незалежності

24 серпня 2017, 09:29 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Цього дня, коли ми урочисто святкуємо День Незалежності нашої Батьківщини, прагну усіх вас щиро привітати із цим важливим всенародним святом. Ми сьогодні відчуваємо, що вільна незалежна Україна, наша незалежна держава, є необхідною умовою нашої свободи, необхідною умовою нашого майбутнього.

Такими словами Патріарх Святослав (Шевчук) привітав українців із 26-річницею незалежності України, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Ми сьогодні радіємо тим, що маємо нашу державу, − каже Глава УГКЦ. − Ми сьогодні схиляємо голову перед тими, хто поклав своє життя на вівтар Батьківщини в боротьбі за її свободу і незалежність, впродовж всіх часів наших визвольних змагань, а особливо під час цієї війни в сучасних умовах».

Предстоятель УГКЦ також закликав українців молитися за державу: «Нехай Всемилостивий Господь, який є джерелом нашого життя і свободи, поблагословить нашу Батьківщину, а ми всі разом будуймо, розвиваймо, молімося за вільну і незалежну Україну!»

 

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теги до статті:День незалежності України,Святослав (Шевчук)
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