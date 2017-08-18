В УГКЦ навчатимуть батьків, як виховувати добрих дітей і мати хорошу родину

Комісія УГКЦ у справах освіти та виховання та батьківська християнська асоціація «Алетея» у Києві 19 серпня на Свято Преображення Господнє організували всеукраїнську зустріч батьків та педагогів на тему «Єдність із Богом – гарантія зростання особи».

Як зазначають організатори, метою зустрічі є об’єднати батьків на основі християнських цінностей задля особистісного саморозвитку і духовного зростання та виховання і навчання власних дітей.

Під час зустрічі ставляться такі завдання: Духовне збагачення батьків на тему виховання та співпраці зі школою. Створення та підсилення діяльності локальних батьківських осередків. Проаналізувати значення духовного супроводу для батьківської спільноти. Обговорити взаємодію Асоціації та Комісії у справах освіти і виховання УГКЦ.

У своєму привітальному слові Глава УГКЦ Патріарх Святослав написав, що дитина потребує прикладу батьків, які живуть в атмосфері Божої любові. «Закликаю вас на цій зустрічі поглибити розуміння того, як будувати таку атмосферу в домашній церкві – сім’ї, і разом пошукати відповіді на складні питання виховання», – зазначив Предстоятель.

За його словами, у родинному вогнищі має панувати лагідність, прощення, повага, вірність і безкорисливе служіння. У такій атмосфері, що є середовищем розвитку, буде можливе виховання в дітей здатності до самозречення, здорового критичного мислення, що базується на вірі, самодисципліні та відповідальності. Ці риси та чесноти вестимуть дітей до справжньої зрілості й свободи.

Голова Комісії УГКЦ у справах освіти і виховання сестра Христофора Буштин відзначила, що зустріч у цей празник є особливою нагодою зануритись у батьківське християнське покликання та переглянути, куди Господь бажає ще спрямовувати ваші сили для кращого і гіднішого виховання дітей. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.