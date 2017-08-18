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Митрополит УПЦ КП пропонує перевірити правдивість інформації на пам’ятних знаках жертвам україно-польського протистояння
20 серпня 2017, 11:45 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич) вважає, що потрібно провести перевірку інформації, яка викарбувана на пам’ятних знаках і хрестах, встановлених загиблим під час україно-польського протистояння, і внести уточнення.
Цю ідею єрарх висловив під час засідання Волинської ради Церков.
Як зазначив митрополит, не всі написи на таких меморіальних знаках є правдиві. Є такі, де зазначено завищену кількість загиблих. Пам’ятники ж повинні слугувати місцем згадки і вшанування загиблих, а не місцем розпалу ворожнечі.
Також єрарх УПЦ КП зауважив, що потрібно змінювати акценти у святкуванні дат визволення Волині від загарбників. Це архиєрей пояснив тим, що на нашій землі неодноразово були різні окупанти.
«Визволилися від одного, прийшов інший – підкреслює митрополит. - Варто було б згадати усіх полеглих, хто захищав наш край, у день Покрови Пресвятої Богородиці, коли відзначаємо День захисника України і молимося за усіх, хто загинув захищаючи нашу землю», - цитує слова митрополита сайт Волинської єпархії УПЦ КП.
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