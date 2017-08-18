В Одеському СІЗО спецназівці б’ють арештантів, - в’язничний капелан УПЦ КП

В Одеському слідчому ізоляторі після того, як 17 серпня рецидивіст вбив та розчленував жінку-інспектора, б'ють інших арештантів. Про це у Facebook повідомив священик УПЦ КП, капелан СІЗО Дмитро Краснобаєв, пише УНІАН.

«Страшне вбивство, природно, спричинило за собою ланцюг подій, але зовсім не таких, які слід було б ... Спецназ б'є ув'язнених. Заходять до камери здорові поліцейські в масках, з кийками, і б'ють арештантів», - написав він.

За словами Краснобаєва, правоохоронці знищують «з великими труднощами хоч трохи налагоджений» тюремний побут - ламають шафки, полички, відбирають вентилятори, обігрівачі тощо. Священик засуджує таке «колективне покарання», порівнюючи його з режимом у нацистських концтаборах, коли за будь-яку провину били всіх людей, які перебувають у бараку.

Він зазначає, що ця технологія працює на придушення особистості, перетворюючи людей на стадо, і підкреслює, що потрібно не бити людей, а навести лад в адміністрації СІЗО та виправних установах.

«Зекам, що сидить по камерах, потрібно дати воду, нормальну їжу, і почати з ними працювати, щоб виправити, а не бити. Тому що таких страшних монстрів, як той, який скоїв цей злочин, взагалі одиниці, і інші в'язні не мають до цього інциденту жодного відношення», - підкреслив Краснобаєв.

Він також стверджує, що жорстоке вбивство інспектора розкрило всю недосконалість існуючої пенітенціарної системи в цілому, і Одеського СІЗО зокрема. Краснобаєв також критикує умови утримання в місцевому ізоляторі з посиланням на інформацію, отриману від ув'язнених.

«Тільки в Одеській в'язниці немає води. Тільки в Одеській в'язниці охорона продає арештантам предмети першої необхідності. Тільки в Одеській в'язниці така страшна повальна наркоманія. І тому - тільки в Одеській в'язниці стало можливим те, що сталося (вбивство інспектора - УНІАН), - зазначає капелан.

Він додає, що в СІЗО утримуються люди, чия вина у скоєнні злочину ще не доведена, а практика вищевказаного колективного покарання нічого, крім озлоблення і агресії не викличе.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Одеському СІЗО 39-річний арештант вбив і розчленував співробітницю ізолятора. Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 187 (розбій) та 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Поліція почала розслідування за п.13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), прокуратура області - за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, внаслідок чого стало можливим вчинення ув'язненим цього злочину (ч. 2 ст. 367 КК).

Як повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко, арештант, підозрюваний у скоєнні вбивства і розчленування жінки-інспектора, практично безконтрольно проживав не в камері, а в господарському блоці, куди заманив жертву.

Начальника СІЗО відсторонено від виконання службових обов'язків.