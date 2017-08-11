Відійшов у вічність Петро Гануліч – колишній Генеральний секретар УАРС

13 серпня 2017 року близько 4-ої ранку відійшов у вічність Петро Гануліч – колишній Генеральний секретар Української Асоціації Релігійної Свободи. Про це інформує сайт Церкви адвентистів сьомого дня.

Петро Гануліч тривалий час був Генеральним секретарем Української асоціації релігійної свободи. Він підтримував дружні відносини з різними релігійними організаціями, із науковими установами, державними органами влади. За свою активну позицію у справі захисту прав віруючих людей, просування цінностей релігійної свободи Петра Гануліча обрали почесним науковим співробітником Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України.

Так про Петра Гануліча від імені релігієзнавців України, науково об’єднаних Українською Асоціацією і Відділенням релігієзнавства Інституту філософії НАН України пише професор Анатолій Колодний, заступник директора-керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Президент Української асоціації релігіє знавців:

«Ми знали Петра Гануліча впродовж багатьох років не тільки як церковного діяча, а й як активного борця за релігійну свободу і толерантизацю міжконфесійних відносин. При його участі ми провели десятки міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференцій, Днів релігійної свободи. Завдяки Петру Гануличу, його особистій підтримці в Україні започаткована традиція проведення Молодіжних літніх шкіл, перша з яких відбулася на базі Українського гуманітарного інституту в м.Буча Київської області. Тепер такі школи проводяться щорічно по декілька за сезон, де молодь навчається розуміти релігійні погляди і вподобання один одного. За безпосередньої підтримки і участі Петра Володимировича було здійснено декілька науково-практичних експедицій по Україні (Чернівці, Дніпропетровськ, Остріг, Львів та ін.), в процесі яких налагоджувалися дружні відносини між представниками різних церков і релігійних організацій, проводилися Круглі столи і презентації книжок, присвячених проблемам свободи релігії, зокрема щорічника «Релігійна свобода». Нашій спільноті буде не вистачати цієї славної і доброї людини, його мудрих порад й ініціатив, його дієвої чуйності на наші потреби, його любові до людей як Божого творіння, його відданості до Церкви, до України».