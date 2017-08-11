У Полтаві з’явився туристичний маршрут: Шляхами Симона Петлюри та Патріарха Мстислава

13 серпня 2017, 09:38 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Полтаві презентували новий туристичний маршрут «Симон Петлюра та Патріарх Мстислав – видатні уродженці міста Полтава». Про це розповіла заступник начальника управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації Лариса Оніщук, повідомляє інформагентство Полтава.

"У рік 100-річчя Української революції туристичний маршрут про Симона Петлюри та Патріарха Мстислава є надзвичайно цікавим та актуальним. Тим паче, Симон Петлюра народився у Полтаві, і у нас є живі свідки подій тих часів - будівлі, де він навчався, де був штаб і тому подібні", - каже Лариса Оніщук.

Симон Петлюра народився у Полтаві, по вулиці Зигіна. На жаль, на сьогодні будинок, де він народився, не зберігся. На вулиці Патріарха Мстислава (раніше Карла Лібкнехта) розташований будиночок знаменитого першоєрарха УПАЦ.

"Звісно, маршрут розроблений, є методично-технологічна карта екскурсії, але будь- яка група може вносити свої корективи", - додала Лариса Оніщук.

 

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теги до статті:Мстислав (Скрипник),Полтава,Симон Петлюра
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