На противагу акції ЛГБТ в Одесі відбудеться хода на підтримку сімейних цінностей

12 серпня 2017, 22:16 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Керівники християнських конфесій Одеси звернулися до Одеського міського голови Геннадія Труханова і губернатора Одеської області Максима Степанова з проханням скасувати ходу, заплановану в рамках фестивалю «Одеса-Прайд 2017», повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УПЦ КП.

У прес-центрі ІА «Одеса-медіа» представники одеських конфесій привели тези, які, на їх погляд, є вагомими для скасування цього заходу. На їхню думку, «суспільство, що приймає гомосексуалізм, приречене на вимирання і деградацію».

На противагу акції «Одеса-Прайд 2017» в Одесі 13 серпня відбудеться хода представників церков «За сімейні цінності», метою якої є привернути увагу суспільства до загроз для інституту сім'ї, виступити на захист "сім'ї і шлюбу як союзу чоловіка і жінки, який відповідає Божому велінню і природі людини".

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теги до статті:Сімейні цінності
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    • Василий Петров | 13 серпня 2017, 12:04

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    • Василий Петров | 13 серпня 2017, 11:36

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    • Орест Трофимяк | 13 серпня 2017, 10:00

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    • Василий Петров | 12 серпня 2017, 23:12

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    • RODOVID | 12 серпня 2017, 23:03

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