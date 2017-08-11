Кримський священик УПЦ (МП) хоче, щоби нудисти мали свій пляж

Настоятель храму Пророка Іллі УПЦ (МП) в Євпаторії протоєрей Георгій Куніцин виступає за обладнання пляжу для нудистів.

"Я звернувся до влади. До нудизму Церква ставиться негативно, тому що переживає за морально-етичний стан суспільства. Але раз таке явище є, раз існують люди, які дотримуються такої філософії, то логічно надати їм спеціальне місце, щоб вони відпочивали, як їм подобається, але не в місцях громадського користування! " - сказав він кримському випуску "Комсомольської правди", повідомляє Інтерфакс-релігія.

За словами священика, недавно на одному з пляжів Євпаторії він абсолютно випадково зіткнувся з групою роздягнених людей: "вони засмагали на загальному пляжі і ніяких докорів сумління з цього приводу не відчували". Зауваження священнослужителя вони проігнорували, після чого протоєрей був змушений викликати поліцію, щоб навести громадський порядок.

"І це не в перший раз", - зауважив він.

При цьому отець Георгій розуміє, що існують люди, які змушені приймати сонячні ванни за призначенням лікаря: "їм треба загоряти без одягу, але відповідних місць, де це можна було б зробити, в місті немає".

"За радянських часів в Євпаторії був спеціальний пляж, він називався "Лікувальний ", але зараз його немає", - поскаржився священик в бесіді з кореспондентом видання.