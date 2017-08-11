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Кримський священик УПЦ (МП) хоче, щоби нудисти мали свій пляж
11 серпня 2017, 10:15 | Релігія і суспільство | 1 | | Код для блогу | |
Настоятель храму Пророка Іллі УПЦ (МП) в Євпаторії протоєрей Георгій Куніцин виступає за обладнання пляжу для нудистів.
"Я звернувся до влади. До нудизму Церква ставиться негативно, тому що переживає за морально-етичний стан суспільства. Але раз таке явище є, раз існують люди, які дотримуються такої філософії, то логічно надати їм спеціальне місце, щоб вони відпочивали, як їм подобається, але не в місцях громадського користування! " - сказав він кримському випуску "Комсомольської правди", повідомляє Інтерфакс-релігія.
За словами священика, недавно на одному з пляжів Євпаторії він абсолютно випадково зіткнувся з групою роздягнених людей: "вони засмагали на загальному пляжі і ніяких докорів сумління з цього приводу не відчували". Зауваження священнослужителя вони проігнорували, після чого протоєрей був змушений викликати поліцію, щоб навести громадський порядок.
"І це не в перший раз", - зауважив він.
При цьому отець Георгій розуміє, що існують люди, які змушені приймати сонячні ванни за призначенням лікаря: "їм треба загоряти без одягу, але відповідних місць, де це можна було б зробити, в місті немає".
"За радянських часів в Євпаторії був спеціальний пляж, він називався "Лікувальний ", але зараз його немає", - поскаржився священик в бесіді з кореспондентом видання.
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- 11 серпня 2017, 13:32| Коментувати коментар
А присутність окупантів і репресії проти невинних людей протоєрея не бентежать?
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- 11 серпня 2017, 14:06
Не треба ніякої агітації зовні - просто зайти на їх сайт і зрозуміти, що це за кодло русскоміровське. Як і проти УПЦ ніхто не агітує. її МП так планово руйнує, що залишися перейменувати на РПЦвУ. |
- 11 серпня 2017, 14:04
Забирати не треба, але москальський дух там не має бути. Просто очевидний фсб-ний чиряк! |
- 11 серпня 2017, 13:32
А присутність окупантів і репресії проти невинних людей протоєрея не бентежать? |
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