Кримський священик УПЦ (МП) хоче, щоби нудисти мали свій пляж

11 серпня 2017, 10:15 | Релігія і суспільство | 1 |   | Код для блогу |  | 

Настоятель храму Пророка Іллі УПЦ (МП) в Євпаторії протоєрей Георгій Куніцин виступає за обладнання пляжу для нудистів.

"Я звернувся до влади. До нудизму Церква ставиться негативно, тому що переживає за морально-етичний стан суспільства. Але раз таке явище є, раз існують люди, які дотримуються такої філософії, то логічно надати їм спеціальне місце, щоб вони відпочивали, як їм подобається, але не в місцях громадського користування! " - сказав він кримському випуску "Комсомольської правди", повідомляє Інтерфакс-релігія.

За словами священика, недавно на одному з пляжів Євпаторії він абсолютно випадково зіткнувся з групою роздягнених людей: "вони засмагали на загальному пляжі і ніяких докорів сумління з цього приводу не відчували". Зауваження священнослужителя вони проігнорували, після чого протоєрей був змушений викликати поліцію, щоб навести громадський порядок.

"І це не в перший раз", - зауважив він.

При цьому отець Георгій розуміє, що існують люди, які змушені приймати сонячні ванни за призначенням лікаря: "їм треба загоряти без одягу, але відповідних місць, де це можна було б зробити, в місті немає".

"За радянських часів в Євпаторії був спеціальний пляж, він називався "Лікувальний ", але зараз його немає", - поскаржився священик в бесіді з кореспондентом видання.

 

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Коментарі

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  • enzian | 11 серпня 2017, 13:32
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    А присутність окупантів і репресії проти невинних людей протоєрея не бентежать?

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Останні коментарі

  • Василий Петров | 11 серпня 2017, 19:37

    Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.

  • Ігор Мицько | 11 серпня 2017, 15:42

    Невже???

  • Тарасій | 11 серпня 2017, 14:06

    Не треба ніякої агітації зовні - просто зайти на їх сайт і зрозуміти, що це за кодло русскоміровське. Як і проти УПЦ ніхто не агітує. її МП так планово руйнує, що залишися перейменувати на РПЦвУ.

  • Тарасій | 11 серпня 2017, 14:04

    Забирати не треба, але москальський дух там не має бути. Просто очевидний фсб-ний чиряк!

  • enzian | 11 серпня 2017, 13:32

    А присутність окупантів і репресії проти невинних людей протоєрея не бентежать?

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