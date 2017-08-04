У Києві відбулася перша Всеукраїнська молитва за медиків

10 серпня 2017, 11:02 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

9 серпня, у день пам'яті святого великомученика Пантелеймона (який є покровителем лікарів), Патріарх Філарет провів першу Всеукраїнську молитву за медиків у Софіївському Соборі, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на УНН.

На службі був присутній екс-президент України Леонід Кравчук, президент Національної академії медичних наук Віталій Цимбалюк, представники українських Церков, та 20 номінантів на орден святого Пантелеймону у сфері медицини.

Патріарх висловив вдячність українським лікарям та помолився за їх здоров`я і професіоналізм. Також відбулося нагородження 5 найкращих медиків орденом Святого Пантелеймону. З усієї України було відібрано 20 номінантів, п`ятеро з яких отримали нагороди у п`яти номінаціях: Найкращий лікар, Найкращий медик, Служіння суспільству, Новатор у сфері охорони здоров`я та Міжнародне співробітництво у сфері охорона здоров`я.

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