Священнослужителі Одеси просять мера не допусти проведення гей-параду

7 серпня 2017, 13:45 | Релігія і суспільство | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Керівники та представники одеських християнських Церков звернулися до мера Одеси Геннадія Труханова з проханням не допустити у місті проведення фестиваля квір-культури "Одеса Прайд 2017", анонсованого 8-13 серпня.

"Ми категорично не сприймаємо і не підтримуємо нав'язування фальшивих «цінностей», які під маскою євроінтеграції проштовхуються деякими ЗМІ та громадськими діячами. Яскравим прикладом такого нав'язування є пропаганда сексуальних збочень, яку несе в собі вищевказана акція", - йдеться в документі.

Автори звернення нагадують, що відступництво від Бога завжди викликає глибокі політичні, економічні та соціальні кризи у будь-якій країні.

"Будучи прихильниками традиційних сімейних цінностей, сенс яких у союзі виключно між чоловіком і жінкою, встановленому в Книзі Життя - Біблії, ми глибоко переконані, що:

- подібні заходи стирають чітку грань, встановлену самим Богом, підриваючи основи сім'ї і шлюбу і руйнуючи біблійний інститут сім'ї. «І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий образ сотворив її; чоловіком і жінкою сотворив їх »(Книга Буття 1:27);

- суспільство, що приймає гомосексуалізм, приречене на вимирання;

- гомосексуалізм вбиває справжню любов і породжує ворожнечу;

- веде до неминучої деградації особистості;

- причина багатьох, в тому числі невиліковних хвороб;

- гомосексуалізм - це гріх. «Не лягай з чоловіком, як з жінкою, гидота воно (Книга Левит 18:22).

У зв'язку з вищевикладеними тезами ми вважаємо проведення цієї акції недоречною, такою, що суперечить здоровому глузду, і такою, що порочить репутацію нашого міста", - пишуть керівники та представники одеських Церков.

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теги до статті:Гей-парад,Одеса
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