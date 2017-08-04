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Священнослужителі Одеси просять мера не допусти проведення гей-параду
7 серпня 2017, 13:45 | Релігія і суспільство | | 0 | | Код для блогу | |
Керівники та представники одеських християнських Церков звернулися до мера Одеси Геннадія Труханова з проханням не допустити у місті проведення фестиваля квір-культури "Одеса Прайд 2017", анонсованого 8-13 серпня.
"Ми категорично не сприймаємо і не підтримуємо нав'язування фальшивих «цінностей», які під маскою євроінтеграції проштовхуються деякими ЗМІ та громадськими діячами. Яскравим прикладом такого нав'язування є пропаганда сексуальних збочень, яку несе в собі вищевказана акція", - йдеться в документі.
Автори звернення нагадують, що відступництво від Бога завжди викликає глибокі політичні, економічні та соціальні кризи у будь-якій країні.
"Будучи прихильниками традиційних сімейних цінностей, сенс яких у союзі виключно між чоловіком і жінкою, встановленому в Книзі Життя - Біблії, ми глибоко переконані, що:
- подібні заходи стирають чітку грань, встановлену самим Богом, підриваючи основи сім'ї і шлюбу і руйнуючи біблійний інститут сім'ї. «І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий образ сотворив її; чоловіком і жінкою сотворив їх »(Книга Буття 1:27);
- суспільство, що приймає гомосексуалізм, приречене на вимирання;
- гомосексуалізм вбиває справжню любов і породжує ворожнечу;
- веде до неминучої деградації особистості;
- причина багатьох, в тому числі невиліковних хвороб;
- гомосексуалізм - це гріх. «Не лягай з чоловіком, як з жінкою, гидота воно (Книга Левит 18:22).
У зв'язку з вищевикладеними тезами ми вважаємо проведення цієї акції недоречною, такою, що суперечить здоровому глузду, і такою, що порочить репутацію нашого міста", - пишуть керівники та представники одеських Церков.
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