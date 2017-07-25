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У Ватикані оголосили про створення глобальної мережі боротьби з мафією та корупцією
4 серпня 2017, 09:15 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
«Спільним Фронтом виступити проти різних форм корупції, організованої злочинності та мафії», – такою є мета створення при Дикастерії сприяння цілісному людському розвиткові Міжнародної консульти з питань справедливості. Про створення такого органу оголошено в оприлюдненому цими днями заключному документі за підсумками Міжнародної дискусії на тему корупції, що відбулася у Ватикані 15 червня 2017 року.
За інформацією Радіо Ватикану, йдеться про мережу міжнародного рівня, до створення якої спонукав заклик Папи Франциска, висловлений у загальному молитовному наміренні на лютий 2018 року, присвячений споминові убивства блаженного Джузеппе Пульїзі: «Щоб ті, в чиїх руках матеріальна, політична й духовна влада, не піддавалися опануванню корупцією». У згаданому документі зазначається, що Церква у світі «вже є мережею, а тому може і повинна сміливо, рішуче та прозоро взятися за служіння цьому намірові в дусі співпраці та креативності».
Консульта, зокрема, «поглибить вивчення глобальної відповіді через єпископські конференції та місцеві Церкви щодо екскомуніки мафіозі та членів споріднених злочинних організацій і щодо перспективи екскомуніки за корупцію». Починаючи від вересня, вона випрацює конкретний план ініціатив на наступний рік.
В заключному документі за підсумками Міжнародної дискусії на тему корупції зазначається, що корупція, «перше, ніж бути вчинком, є станом: з цього випливає необхідність співпраці сфер культури, освіти та виховання, інституційних дій та співучасті громадянського суспільства». Згадана Консульта «не обмежиться побожними закликами, оскільки необхідні конкретні жести. Виховний обов’язок, у дійсності, вимагає вірогідних учителів, й це стосується також і Церкви».
«Недостойним довіри є той, – стверджується в документі, – хто шукає союзів з метою привілеїв, звільнень, поблажок, також і незаконних. Всі ми, якщо діятимемо таким чином, станемо невпливовими, шкідливими та небезпечними. Не є вірогідним також той, хто використовує своє становище для того, аби просувати людей, які не є гідними цього, як з огляду на цінності, так і з огляду на чесність».
Саме тому «діяльність Консульти матиме освітній та виховний характер, вона буде звернена до громадської думки й різноманітних інституцій з метою створення ментальності свободи й справедливості, ставлячи перед собою спільне добро». Вона особливо виступатиме там, де «корупція стала домінуючою суспільною системою».
Як зазначається в установчому документі, цей шлях «не буде простим». Зважаючи на те, що Церква є поширеною у світі, «необхідно прислухатися до всіх її складових, щоб далі приступити також і до діалогу з нехристиянами». Фундаментальним також названо відновлення зв’язку між справедливістю та прекрасним, адже «надзвичайна історична, мистецька та архітектурна спадщина надаватиме чудову підтримку освітній і соціальній діяльності, спрямованій на боротьбу з організованою злочинністю».
«Консульта, крім того, випрацює пропозицію політичної думки, звертаючи особливу увагу на демократію та світськість, що просвічуватиме діяльність, спрямовану на інституції задля того, щоб міжнародні угоди були дійсно застосовуваними, а законодавство узгодженим з метою якнайефективнішого переслідування щупальців злочинності, що виходять за межі державних кордонів», – читаємо у документі, в якому також наголошується, що Консульта займатиметься «поглибленням вивчення зв’язку між мирними процесами та корупцією», пам’ятаючи про те, що «корупція сприяє також бракові миру».
«Існує необхідність руху, пробудження сумлінь. Такою є наша першочергова мотивація, яку ми відчуваємо, як моральний обов’язок. Закони необхідні, але їх недостатньо. Ми діятимемо на трьох рівнях: виховання, культура та громадськість. Необхідно рухатися сміливо та зачіпати сумління, аби перейти від байдужості до відчуття серйозності цих явищ, аби з ними боротися», – зазначається у документі за підсумками Міжнародної дискусії на тему корупції, що в червні відбулася у Ватикані.
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