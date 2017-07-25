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Найкращі медики України отримають Орден святого Пантелеймона
3 серпня 2017, 10:10 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
9 серпня в Національній філармонії України в Києві п’ятьох найкращих медиків України нагородять відзнакою – «Орденом святого Пантелеймона».
Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав зазначив, що в нашому суспільстві мало хто розуміє ціну служіння. «І, гадаю, унікальність цієї нагороди є в тому, що ми помагаємо українському суспільству побачити в обличчі наших лікарів тих, які служать потребуючій хворій людині», – сказав Предстоятель.
За його словами, процедура обрання лауреатів є складною, проте насправді її мета – обрати достойних людей, яких хотіло б відзначити наше українське суспільство.
Цьогорічна відзнака буде шостою і присуджуватиметься у п’яти номінаціях: «Кращий лікар»; «Кращий медик»; «Новатор охорони здоров’я»; «Міжнародне співробітництво у галузі охорони здоров’я»; «Служіння суспільству».
Як повідомляє сайт Ордена святого Пантелеймона, процедура пошуку та висунення кандидатів на отримання відзнаки покладається на Регіональні експертні ради, які здійснюють відбір та аналіз кандидатів в областях, та Національну експертну комісію, яка визначає кращих кандидатів і рекомендує їх Поважній раді. Поважна рада, яку представляють моральні авторитети в медичній, культурній, громадській, журналістській та духовній сфері України, визначає лауреатів та присуджує відзнаку.
Довідка:
Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден святого Пантелеймона» є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість й духовний розвиток українського народу та держави в цілому, спрямована на збереження та зміцнення здоров’я жителів України, виховує толерантне ставлення один до одного та надихає на нові можливості. відзнака має тривалу історію. У 2009 р. Міністерство охорони здоров’я запровадило в Україні заохочувальну відзнаку «Хрест Пантелеймона Цілителя», яка вручалася тим, хто має видатні особисті заслуги та сприяє розвитку галузі охорони здоров’я та медичної науки, у благодійній, гуманістичній та громадській діяльності, а також за інші здобутки на ниві охорони фізичного та духовного здоров’я населення. Відзнака була погоджена та благословенна Предстоятелями трьох найбільших християнських Церков України. З часу заснування відзнаки було нагороджено більше ніж двадцять видатних учених, лікарів, громадських та благодійних діячів, представників духовенства, серед яких такі визначні особистості, як М.М.Амосов (посмертно), О.О.Шалімов (посмертно), О.М.Лук’янова, Ю.І.Кундієв, Л.А.Пиріг, В.Ю.Мартинюк, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир, Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Любомир та ін. Дотримуючись основоположних засад заснування Державної нагороди у 2009 р. та продовжуючи традицію нагородження, з метою відновлення в суспільстві засад милосердя, гуманізму, любові до ближнього та недужого, з 2017 р. започатковується громадська відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден святого Пантелеймона». У 2017 році відзнака присуджуватиметься у таких 5 номінаціях: «Кращий лікар»; «Кращий медик»; «Новатор охорони здоров’я»; «Міжнародне співробітництво у галузі охорони здоров’я»; «Служіння суспільству». Урочиста церемонія нагородження щорічно проходитиме 9 серпня, у день Святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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