"Карітас-УГКЦ" у Коломиї відкриє комп’ютерний клас для людей похилого віку

2 серпня 2017, 11:54 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

При Благодійному фонді «Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії» УГКЦ функціонує проект «Університет третього віку», який є можливістю для спілкування, нових знайомств, розширення світогляду, а також набуття нових знань і можливостей самореалізації для осіб літнього віку, повідомляє сайт УГКЦ. 

Одна з головних цілей проекту – сприяння соціальній інтеграції й адаптації в суспільстві людей похилого віку

В «Університеті третього віку» працює вісім факультетів, які дають можливість великого вибору саме тих нових знань і вмінь, які людина похилого віку хоче одержати для реалізації свого внутрішнього потенціалу, зазначано на сайті Української біржі благодійності.

Однак для повноцінного функціонування факультету інноваційних технологій вирішено створити комп’ютерний клас. Це сприятиме їх активному спілкуванню з родичами та друзями, що живуть далеко за межами міста, в зоні АТО чи за кордоном, а також для пошуку цікавої інформації.

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теги до статті:Карітас
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