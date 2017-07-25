В Україні треба прийняти закон про конкордат між Церквами та державою, - експерт

Законослухняні релігійні організації мають укласти двосторонню угоду з державою, де прописана відповідальність за певну діяльність.

Таку ідею у прес-центрі «Главкома» висловив Сергій Здіорук - директор Інституту конфліктів і миру при Українській Раді миру, провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень, філософ-релігієзнавець.

За його словами, Україна – світська держава, в якій церква відділена від неї. Має бути прийнятий закон про конкордат – укладення відповідних двосторонніх угод між однією чи кількома релігійними інституціями та державою. Законослухняні релігійні організації не мають нічого проти такої двосторонньої угоди. Найбільше проти конкордату виступає УМЦ МП.

Він повідомив, що такі угоди діють у Німеччині з Ватиканом (Католицькою Церквою).

«Ніхто не буде змушувати укладати такі договори. Не хочеш - не укладай, дій. Але тоді не будеш мати статус юридичної особи», - говорить учений.

Двостороння угода між органами державної влади та релігійною організацією дає чіткість і прозорість у взаємовідносинах.

«Наприклад, якщо в УПЦ МП стверджують, що вони - Церква, хай укладуть угоди, де пропишуть всі права, згідно з Конституцією України, але буде там і відповідальність за певну діяльність. Якщо ваші священики будуть гасати в рясах з автоматами і очолювати бандформування, ви будете надавати монастирі під склади зброї, під вибухівку, то тоді настає відповідальність, тобто знімається з реєстрації, чи забороняється взагалі», - продовжує Здіорук.

Релігієзнавець стверджує, що релігійні організації підтримують ідею підписання двосторонніх угод між ними та державою.

«Закону ще немає, а, наприклад, мормони (Центром мормонського культурного і релігійного впливу є американський штат ЮТА. – Ред.), яких на всю Україну може є 3 000 осіб, уже готові укласти таку угоду з державою. От що значить законослухняні громадяни. Вони не хочуть висіти в повітрі. Чесній релігійній громаді буде вигідна така двостороння угода. І більшість релігійних організацій буде «за». І тільки одна релігійна організація, як Баба Яга, - проти. У нас є сотні віросповідань, напрямків і толків, починаючи з кришнаїтів, бахаїтів, мусульман і так далі, й закінчуючи католиками та православними, жоден не проти, і тільки Московський Патріархат проти. Здогадайтеся чому? А тому, що вони ведуть терористичну війну проти України», - підсумував Здіорук.