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У Бердичеві євангельські церкви провели сімейне свято «Щаслива родина – міцна країна»
28 липня 2017, 11:00 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
27 липня на Центральній площі євангельські церкви Бердичева провели святковий захід «Щаслива родина – міцна країна».
Захід організувала міжнародна місія «Айвас» та представники української діаспори. Участь у ньому взяли всі євангельські церкви міста Бердичева.
Волонтери місії об’їздили всю Україну: були в Одеській області, в Маріуполі, Донецьку, навіть у зоні АТО відбудували зруйнований внаслідок артобстрілів дитячий будинок. Для громадської організації «Насіння Надії» міста Бердичева, яка опікується дітьми з обмеженими можливостями та працює для дітей-інвалідів, під час проведення заходу було організовано окремі групи, щоб діти могли розважитися різними іграми. Також для них роздали тридцять пайків – продуктових наборів.
Усіх дітей реєстрували в залежності від вікової категорії, вони були поділені на групи і окремо відвідували атракціони. На Центральній площі організатори передбачили велику кількість локацій. Одні дітки грали у хокей на роликах, інші танцювали з аніматорами, решта розважалася на атракціонах.
http://www.berdichev.biz/%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%96-%D1%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2/
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