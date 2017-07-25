У Львові сьогодні поминають жертв Скнилівської трагедії

Сьогодні 15-ті роковини найбільшої катастрофи в історії авіаційних шоу - Скнилівської трагедії, в результаті якої загинуло 78 осіб (серед них 28 дітей) і постраждало 250 людей. Це сталося 27 липня 2002 року.

Сьогогдні у Львові проходять поминальні молитви за жертв цієї трагедії.

У капличці Всіх святих українського народу і пам’яті жертв Скнилівської трагедії, що біля летовища, відслужили Літургію та парастас за загиблими. Опісля усі вирушили до «Сегменту пам’яті» на аеродромі. Там поклали квіти до могил та біля пам’ятного знаку на місці трагедії священики відслужили Літію.

27 липня 2002 року на Скнилівському аеродромі проводилося святкування, присвячене 60-річчю 14 авіаційного корпусу ВПС України.

О 12:52 за місцевим часом Су-27УБ при завершенні фігури вищого пілотажу "напівпетля", яку було виконано на дуже малій висоті, намагаючись перейти до горизонтального польоту та уникнути зіткнення із землею, зачепив стабілізатором дерево, потім крилом бетонне покриття доріжки, а далі впав у натовп людей, які прийшли на авіа-шоу.

Літак вибухнув. Обидва пілоти катапультувалися вже після контакту з землею і зазнали лише незначних пошкоджень внаслідок перенавантажень при катапультуванні.

До відповідальності за трагедію було безпосередньо притягнено 10 осіб. Осіб, причетних до авіа-шоу, та льотчиків було визнано винними у скоєнні аварії через недбалість та невиконання плану польоту. До 6 років тюремного ув’язнення було засуджено генерал-майора Анатолія Третьякова, який виконував обов’язки командувача 14-го авіційного корпусу. Також 5 років отримав керівник польотів із землі підполковник Юрій Яцюк. Льотчик Володимир Топонар отримав 14 років ув’язнення, а льотчик Юрій Єгоров – 8 років. Окрім того, Військовий апеляційний суд Центрального регіону України постановив стягнути за знищений винищувач з Топонаря 7,2 млн грн., з Єгорова 2,458 млн грн, з Третьякова та Яцюка по 800 тисяч грн. з кожного. З часом суми стягнень були зменшені. Також було порушено справи проти чотирьох інших генералів ВПС України. Пілоти відмовилися визнавати себе винними. Деякі постраждалі також висловили невдоволення розслідуванням і мали намір скаржитися до Європейського суду.

7 листопада 2007 року своїм указом президент Віктор Ющенко помилував деяких обвинувачених у цій справі: зокрема Анатолія Третьякова, скоротив строк ув’язнення Юрію Єгорову з 8 до 3 років.