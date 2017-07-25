Архиєпископ УПЦ КП відвідав у суді арештованого в Криму активіста

25 липня 2017, 10:53 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Архиєпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ Київського Патріархату Климент відвідав у суді арештованого в Криму окупантами активіста Володимира Балуха, передає Корупція.Інфо.

Відповідне фото у Facebook опублікував кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв.

Знімок викликав жваве обговорення в мережі.

"А хто-небудь із кримських імамів здатний на такий вчинок? Ось так приїхати в суд, і постояти поруч із заарештованим мусульманином, почитати дуа з ним? Чи немає більше імамів у Криму?" – запитав муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов.

У свою чергу Смедляєв пояснив, що імами теж приходять, бувають і в залі і на вулиці серед людей приходять на суди, а ось муфтій Еміралі Аблаєв – ні. Активіст нагадав, що Климент також відвідував у психлікарні іншого політв'язня – заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Також на фото відреагував голова Інформаційного управління Київської Патріархії архиєпископ Євстратій (Зоря).

"Український архиєпископ Климент і ув'язнений окупантами в Криму українець Володимир Балух. Не вважаю себе схильним до прояву емоцій, але це фото викликає сльози на очах", – написав він у себе у Facebook.

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки в Криму,Євстратій (Зоря),Климент (Кущ),Саїд Ісмагілов
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