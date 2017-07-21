Афонські монахи розповіли, коли на сході України закінчиться війна

Монахи вирішили поговорити про сум, тугу, жаль та спокусу, які знайомі усім людям у щоденному житті. Вони закликали українців зберігати віру та не здаватися у боротьбі з труднощами.

Афонські монахи закликали українців зберігати віру та не здаватися у боротьбі зі щоденними труднощами. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час лекції на тему: «Сум, туга, жаль та спокуси» сказали монахи зі складу делегації афонського монастиря Кутлумуш, які перебували у Києві. Священнослужителі, які називають себе простими смиренними монахами, приїхали до Києва з метою донесення слова Божого й ознайомлення інших вірян з баченням, яке побутує на святій горі Афон. На думку монахів, війна на сході України закінчиться, коли на це буде воля Божа. "Це залежить від нашої молитви, від нашого розкаяння. Тут багато різних факторів, які будуть сприяти цьому. Ми ж, зі свого боку, повинні молитися, ревно молитися за мир, і це має бути нашою щоденною молитвою, саме за мир", - сказав старець монах Паїсій.

Він додав, що "Бог благословить нашу молитву, і буде мир". Монахи вирішили поговорити про сум, тугу, жаль та спокусу, які знайомі усім людям у щоденному житті. Монахи розповіли, як можна з цими явищами боротися і жити далі. "Христос сказав: «Печалей зазнаєте в світі, але будьте відважні, адже я світ переміг», - нагадав старець, ієромонах Хризостом. Говорячи про слово Христа, монах наголосив, що воно зрозуміле, життєдайне, істинне, справжнє, позачасове, але завжди актуальне. "Він не лицемірить, не підлещується, не каже лише приємні для нас речі чи напівправду. Його розрада неудавана. Він не залагоджує питання, аби залагодити. Він лікує. Він повертає до життя. Дарує радість. Окриляє, наповнюючи життя сенсом. Він звертається до нас завжди вчасно і завжди слушно з такими словами: «В цьому житті на вас чекають журба, туга, сум, печаль, спокуси, проблеми, труднощі, важкі обов'язки, гнітючі переживання й біль». Але нас це не повинно лякати. Ми повинні мати віру, силу, сміливість, надію, терпіння, наполегливість та боротися", - підкреслив Хризостом.

Він зазначив, що Христос вчив людей у жодному разі не здаватися, не падати духом, не переживати і не впадати в паніку. Монах наголосив, що Ісус казав: "Знайте, що я переміг біди світу, і разом зі мною це зможете зробити і ви. Не сумнівайтеся, довіртеся мені. Разом ми переможемо, якщо ви цього хочете".





Хризостом назвав Христа вчителем істини, який переконував, що "тісні ті ворота, і скорботна та дорога, що веде до життя". "Христос чітко говорить, що той шлях, про який йдеться в Євангеліє, є вузьким, тісним, важкопрохідним, втомливим, але саме такий шлях веде до спокою, комфорту, до статку, повної відсутності проблем, спокою, тиші, благості та радості. Христос не приховує, що на цьому шляху тяжкої роботи нам потрібно докладати значних зусиль. І він не прикрашає реальність та не обіцяє швидких та легкодосяжних результатів", - додав ієромонах. Хризостом наголосив, що люди не повинні оплакувати долю і бідкатися про те, що вони нещасні, хворі чи немічні. "Христос не хоче, щоб ми були нещасними, знедоленими, переможеними, наляканими, зневіреними чи засмученими. Він не хоче, щоб наш вигляд викликав жалість та співчуття", - додав монах.

У зв'язку з цим він нагадав про слова святого апостола Павла, який ознайомлював із вченням Христа, і зокрема у посланні до коринфян говорив: "Усе викликає в нас жаль, але ми не засмучені. Ми у важкій ситуації, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені, ми повалені, та не погублені". "У посланні до римлян святий Павло пише: туга та смуток на всяку душу людини, яка чинить зле. Це дуже значне висловлення Павла, який за життя побував на небі і був учнем Христа. Людина підступна, зла, недоброзичлива, надзвичайно заздрісна, злопам'ятна, егоїстична та жорстока не може жити в мирі, радості, бути доброю, скромною і приємною", - сказав монах.

"Душа такої людини буде наповнена згубною тугою та великим сумом. Життя такої людини буде безрадісним, холодним, темним, неспокійним, позбавленим довіри та сенсу. Це люди, які обрали темряву, а не світло. Віддали перевагу брехні на противагу правді, поставили на перше місце матерію, а не дух", - зазначив Хризостом. "Полюбили гроші, плоть, зажадали слави. Печальні результати такого відомі. Ми кожен день бачимо, як в одну мить руйнується людське життя", - додав він.

При цьому монах радить мислити відповідно до настанов Бога, сповідувати єдність, мир та любов до ближнього. Також він радить ніколи не допускати жодної негативної думки, ніколи не думати про зло і не планувати помсту тому, хто заподіяв зло. Хризостом зазначив, що треба піклуватися, аби робити усім добро.

"Не дозволяй злу перемогти себе. Борись, щоб перемагати зло добром, і тоді твоє життя наповниться благословенною радістю, яка прожене печаль дуже далеко", - наголосив Хризостом. Разом з тим він зазначив, що наполегливою та уважною молитвою можна досягти гарних результатів спасіння та спокою. "Ми не повинні ставити собі за мету те, що бачать наші очі зараз. Ми маємо прагнути до невидимого, оскільки видиме є тлінним та скороминучим, а те, що невидиме, є вічним", - додав монах. Окремо він вказав, що важливою клітиною суспільства є сім'я. "Інститут шлюбу сьогодні переживає кризу, і його священність ставиться під сумнів, і щодо його форм та доцільностей багато дискусій. В усьому світі значно зросла кількість розлучень. Наша церква вірить, що зв'язок Христа і церкви є зв'язком стосунків у родині. Ідеться про рівноправні стосунки, що ґрунтуються на любові, повазі, відданості та відповідальності", - сказав він.



"Церква благословляє моногамний, гетеросексуальний шлюбний союз, який є великим таїнством з потенційним відтворенням. Але сьогодні шлюб не отримує належного визнання, і звичним явищем, якщо не сказати принадним, стало просто спільне проживання", - додав він. "Дошлюбні стосунки, проституція, перелюб, гомосексуалізм є лабіринтом, болем, мукою, обманом, насолодою, яка приносить душевний біль та страждання, гріхом, який приносить гіркоту та неспокій", - наголосив Хризостом. Водночас монах зазначив, що захворюваність на ВІЛ/СНІД несправедливо вважати покаранням Бога для розбещених. "Бог не звинувачує за гріх, караючи без розбору людей, надсилаючи на них жахливі епідемії. І ми, браття мої, не повинні коситися на цих хворих, а сприймати їх, як дітей того самого Бога, як наших братів", - сказав Хризостом.

"Варто делікатно, неголосно та аргументовано і, не боючись сказати правду, і визнати волю Бога в усьому, що стосується абортів, цивільного шлюбу, кремації померлих, евтаназії, спільного проживання гомосексуалістів. Згідно зі святим Іоаном Златоустом, нам ненависний не грішник, а гріх. Ми молимося і за згубника, і за його жертв однаково. Щастя усього світу не варте крові, пролитої невинним дитям, як каже Достоєвський", - заявив монах. До того ж він зауважив, що кожне життя має цінність, і тому немає людей «першого» чи «другого сорту».

"Ми не можемо допомогти усім людям з обмеженими можливостями, всім бідним, але ми можемо думати про них, та вітати тих, хто їм допомагає. Подумайте над тим, щоб молитися за терористів, педерастів, наркоторговців, злодіїв, крадіїв, щоб Бог послав їм розкаяння. Лише Бог може допомогти та сприяти їх розкаянню, та тому, щоб вони змінили своє життя", - заявив Хризостом. Ієромонах порадив згадувати у молитвах тих, хто страждає, адже таких людей дуже багато.



*** Старець ієромонах Хризостом навчався в Духовній Академії м. Салоніки. З 1993 року впродовж 22 років був послушником високоосвіченого монаха Мойсея в каливі Святого Іоанна Златоуста священного скиту Святого Пантелеймона. Разом зі старцем Мойсеєм розпочав відновлення зруйнованої каливи, яке продовжує й після смерті наставника.

Старець монах Паїсій 1983 року став ченцем на Афоні в монастирі Кутлумуш. Як монах продовжив освіту на рівні магістратури за спеціальністю «Історія церкви». З 2000 року є монахом келії Святих Архангелів монастиря Хіландар, де разом з іншими братами пише ікони та намагається відновити старі будівлі келії. Про це інформує УНІАН-релігії.