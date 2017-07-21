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На Житомирщині у батьків-язичників відібрали дітей через вегетаріанство
21 липня 2017, 14:36 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
На Житомирщині соціальні служби забрали у батьків трьох малюків через раннє вегетаріанство та підозру в поганому харчуванні. Батьки ж твердять, що діти є вегетаріанцями через релігійні переконання.
Батьки дітей, як йдеться в сюжеті ТСН, сповідують рідновірство та годують дітей тим, що вважають за правильне. "Це гречка з травами і салат – огірки, помідори і олія", ‑ Святозара Батєнкова, мати дітей. Відсутність у раціоні трьох дітей м'яса дорослі проблемою не вважають. "Якщо результат такий, що дитина активна, здорова, непідвладна хворобам – значить, харчування того варте", ‑ каже мама дітей.
Однак у селі переконані, що діти недоїдають. Родина язичників оселилася в Буках, на Житомирщині, п'ять років тому, і відтоді, кажуть сусіди, до їхніх дворів постійно приходили голодні діти. "Навіть до чоловіка мого приходили: дядя, дай їсти. Я сама салат виносила з курки – і вони їли", ‑ каже одна з селянок. Люди поскаржилися до сільради. Там ситуацію дослідили та вирішили забрати малечу до притулку. "Старша дівчинка ходить в Корчацьку школу, тільки щоб наїстися", ‑ каже Тетерівський сільський голова Валентина Ільницька.
Тепер Богдана, Ангеліна і Лев звикають до життя у притулку. "Нормально, але не так, як удома з батьками. Тут матюкаються, курять, ще тут не так часто випускають на вулицю", ‑ каже донька язичників-веганів Богдана Батєнкова. Діти в притулку їдять те ж, що й усі, окремого меню для вегетаріанців просто немає. "Що держава передбачила – те і є", ‑ каже вихователь-методист центру реабілітації дітей "Сонячний дім" Руслан Селюченко. Дітей у центрі називають доглянутими і здоровими. "Таких бачимо уперше", ‑ зізнається психолог Алла Болуй.
Найближчі чотири місяці діти проведуть у центрі реабілітації. Чи залишать дітей у родині ‑ вирішить суд. Батьки збираються подавати зустрічний позов на соціальну службу. Юристи вважають, що в них є всі підстави, аби виграти справу. "Я не знайшла таких справ, де було б позбавлено батьківських прав за те, що вони якось інакше годують своїх дітей, ніж це прийнято в Україні. Служба з питань дітей має дізнаватися, чи дійсно такий раціон, такі традиції і такий розвиток дитини – він є негативний для неї", ‑ каже юрист Інна Рудник.
Лікарі ж кажуть, що в багатьох країнах світу вегетаріанство дітей заборонене, а в Італії навіть готують закон, який передбачає тюремне ув'язнення для тих, хто забороняє малюкам їсти м'ясо. "Якщо дитина не вживає незамінні амінокислоти, це проблеми в розвитку – фізичному, психічному розвитку дитини", ‑ твердить педіатр Ганна Горбань.
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