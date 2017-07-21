Поліцейських, які попередили пожежу в храмі, нагородили церковними відзнаками

21 липня 2017, 13:07 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

З візитом вдячності за допомогу у врятуванні церковної споруди до Управління поліції охорони завітав єрей Владислав Чайка, настоятель храму св. апостола Андрія Первозваного Української Православної Церкви Київського Патріархату у Сумах.

Взимку, в один з вечорів, від несправної електропроводки сталося загоряння всередині храму. В цей час, на спрацювання сигналізації, до одного з будинків, розташованих неподалік від церкви, прибув екіпаж поліції охорони. Поліцейські помітили дим та полум’я і викликали пожежних. Завдяки уважності правоохоронців Тараса Бондара, Сергія Ткаченка і Владислава Міхаревича масштабної пожежі вдалося уникнути – церква була лише сильно задимленою. Вже до кінця зими у храмі було зроблено ремонт і у повному обсязі відновлено служіння Богу.

Отець Владислав від імені архиєпископа Сумського і Охтирського Мефодія й від себе особисто подякував особовому складу поліції за їх роботу, поспілкувався з правоохоронцями на тему віри, та вручив ікони і грамоти «на знак Благословення, за щиру працю на користь Святої Церкви Христової, благодійницьку діяльність та заслуги з відродження духовності Сумщини», повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

 

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теги до статті:Поілція,УПЦ КП на Сумщині,Церковні відзнаки
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