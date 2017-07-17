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У Львові встановили меморіальну дошку дисиденту та релігійному діячу Івану Гелю
19 липня 2017, 11:33 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
17 липня у Львові згадували Івана Геля - дисидента, правозахисника. Адже саме цього дня йому мало б виповнитись 80 років. На жаль, до свого ювілею Іван Гель не дожив. Однак тепер на фасаді будинку за адресою: вул. Кастелівка, 16 про нього нагадуватиме меморіальна дошка - саме тут Іван Гель разом зі своєю дружиною прожив 20 років, повідомляє Голос України.
Також пам'ятні заходи відбулись і на полі почесних поховань № 67 Личаківського цвинтаря, де похований Іван Гель. Вшанувати його пам'ять прийшли численні друзі та колеги, представники влади. Іван Гель був одним із чільних діячів дисидентського руху.
Вперше за антирадянську діяльність був заарештований ще 1965-го, загалом в ув'язненні провів 16 років, ще 5 - на засланні. Він активно боровся за легалізацію УГКЦ, в Україну повернувся лише в січні 1987 року. Того ж року створив і очолив «Комітет захисту Української Греко-Католицької Церкви». Був організатором перших масових релігійних та політичних акцій в Україні, редаґував журнал «Християнський голос», У1989 році йому вдалось зібрати на площі біля собору святого Юра у Львові понад 250 тисяч вірних УГКЦ.
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