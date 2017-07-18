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Єпископ РКЦ назвав трьох ворогів, які заважають розвиватися Україні
18 липня 2017, 10:55 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Під час урочистої Літургії 16 липня на честь прибуття паломників до бердичівського санктуарію Божої Матері владика РКЦ Станіслав Широкорадюк окреслив найбільш болісні для України моменти, які заважають їй розвиватися.
«Є три вороги, які найбільше заважають нашій країні. - підкреслює єрарх. – Перший з них - зовнішня агресія Російської Федерації. Саме вона на чолі з фараоном - постійно хочуть повернути нас у рабство.
Другий ворог - внутрішній. Наші олігарки НІЯК не можуть нажертися! Як їм не соромно наживатися на горі людей?
Третій ворог - деморалізація молоді. Сьогодні по всьому світу, а тепер на жаль, і в Україні процвітає ідеологія гендеру. Тепер виявляється, можна самому обирати собі стать, бути чоловіком чи жінкою! Це трагедія! Треба вберегти своїх дітей від такого жаху!», – наголосив владика
Це 25-те за ліком паломництво - додало мені віри! Бо люди дуже щиро молилися! З року в рік цих людей стає все більше! Повірте, Бог чує таку молитву! Українці - прекрасна нація, якщо люди вміють ТАК молитися! Про це інформує сайт «Новини християнського світу».
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Згаданий нетверезий священик в опублікованій статті, явно не є з УПЦ, а то б уже вереску булооо..., що кляті москалі п'яні дітей на дорогах збивають. А так все спокійно, звичайна чергова новина про |
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Нехай той піп спочатку вибачиться перед українськими воїнами. |
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Не вгадав. Висновки я роблю на підставі аналізу інформації з різних джерел. |
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