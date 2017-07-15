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Очільник Львівської єпархії УПЦ (МП) вибачився за інцидент під час поховання бійця АТО
17 липня 2017, 12:14 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Керуючий Львівською єпархією УПЦ (МП), єпископ Львівський і Галицький Філарет звернувся до мешканців Жовкви, прокоментувавши скандальні події під час поховання загиблого в зоні АТО жовківчанина Володимира Турчина. Про це повідомляє Форпост.
«Нещодавно жовківська громада попрощалася і провела в останню путь свого земляка – героя АТО Володимира Турчина. Ця сумна подія була затьмарена прикрим інцидентом. Похоронна процесія рухалась до місця поховання повз храм св. апп. Петра і Павла, ворота якого виявились зачиненими. Ця прикра помилка, яка сталася не навмисно, викликала негативну реакцію людей, присутніх на скорботній церемонії. Опісля в соціальних мережах на адресу настоятеля Свято-Петропавлівського храму протоієрея Стефана Хомина і парафіян з’явились обурені пости, в яких їх звинуватили у зневазі до пам’яті загиблого і потуранні російській агресії. Ситуація викликала глибоке занепокоєння у керівництва Львівською єпархією УПЦ і нами будуть прийняті всі необхідні міри, щоб залагодити конфлікт та відновити спокій і міжконфесійний мир у місті», - йдеться у зверненні єпископа Філарета.
Керуючий Львівською єпархією звертає увагу на те, що вранці в суботу у Свято-Петропавлівському храмі Жовкви була відслужена панахида за новопреставленим воїном Володимиром, так само і в неділю, 16 липня, після Літургії собором священиків також була звершена панахида.
«Парафіяни Свято-Петропавлівського храму не лише моляться, свою патріотичну позицію вони підтверджують справами. Неодноразово парафія надавала допомогу Збройним Силам, а саме: купляла бронежилети, військову амуніцію, передавала на передову продукти харчування, забезпечувала медичними препаратами поранених у Львівському військовому госпіталі, надавала допомогу вимушеним переселенцям. Така діяльність проводиться на всіх парафіях Львівської єпархії. Крім цього, військові капелани єпархії звершують душпастирську опіку наших воїнів у багатьох військових частинах області. Вірні усіх парафій Львівської єпархії УПЦ захищають Україну від зовнішнього агресора, парафіянами Свято-Петропавлівського храму також є ветерани, які вже повернулись з війни і воїни, які і сьогодні перебувають в зоні ведення бойових дій. Ми розуміємо що таке війна, навіть якщо тут тиша і спокій», - йдеться у зверненні.
Єпископ Філарет попросив прощення у рідних, військових побратимів полеглого героя та у громади міста від себе, настоятеля храму святих апостолів Петра і Павла протоієрея Стефана Хомина та всіх парафіян.
Нагадаємо, у Жовкві розгорівся скандал через події, що відбулися під час поховання Володимира Турчина, що загинув під час війни на сході України. Обурення місцевих мешканців викликало те, що служителі УПЦ (МП) не відчинили навіть дверей храму перед процесією, яка проважала в останню путь загиблого героя АТО.
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мені більше подобається вольтаймз і адекватна інфа www.facebook.com/volyn.times/posts/1378132648940698 а ви собі своє) |
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