На Рівненщині священик УПЦ (МП) судться з АТОвцям за земельну ділянку

Обарівський священик Рівненської єпархії УПЦ (МП) Микола Ільчук, який судився з АТОвцями Тетяною Камерістовою та Олександром Климюком за 12 соток землі, подав касаційну скаргу у Вищий спеціалізований суд України. Він хоче домогтися скасування рішення апеляційного суду. Нагадаємо, ще 9 червня суддівська колегія Апеляційного суду Рівненської області повністю скасувала рішення суду першої інстанції – віддати ділянку у власність священика. Тобто АТОвці виграли суд. Про це інформує ERVE.UA.

Адвокат Миколи Ільчука Марина Лук’янова розповідає, що касаційну скаргу у суд подали згідно визначеного законом строку.

«Ми маємо сподівання, які ґрунтуються на законі, що рішення апеляційної інстанції буде скасовано. Оскільки рішення першої інстанції, на наше переконання, є законним», – зауважує Лук’янова.

Які ж плани у священика на ділянку, якщо все таки суд йому її поверне – адвокат не знає.

В свою чергу, учасниця АТО Тетяна Камерістова, з якою судився батюшка, про касаційну скаргу з його боку спочатку дізналася із електронного реєстру, а лише вчора надійшов лист із суду. Сам він про касацію не повідомляв.

Жінка сподівається, що правда залишиться за ними.

А саме касаційне провадження будуть розглядати без присутності сторін в суді. Проте, ще немає призначеної дати розгляду. Касація буде перевіряти дотримання норм матеріального і процесуального права судами перших двох інстанцій. Справи по суті суддівська колегія вищої інстанції розглядати вже не буде.

Якщо вищий суд скасує рішення апеляційного – тоді спірну ділянку можуть повернути священику.