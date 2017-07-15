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На Рівненщині священик УПЦ (МП) судться з АТОвцям за земельну ділянку
16 липня 2017, 10:45 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Обарівський священик Рівненської єпархії УПЦ (МП) Микола Ільчук, який судився з АТОвцями Тетяною Камерістовою та Олександром Климюком за 12 соток землі, подав касаційну скаргу у Вищий спеціалізований суд України. Він хоче домогтися скасування рішення апеляційного суду. Нагадаємо, ще 9 червня суддівська колегія Апеляційного суду Рівненської області повністю скасувала рішення суду першої інстанції – віддати ділянку у власність священика. Тобто АТОвці виграли суд. Про це інформує ERVE.UA.
Адвокат Миколи Ільчука Марина Лук’янова розповідає, що касаційну скаргу у суд подали згідно визначеного законом строку.
«Ми маємо сподівання, які ґрунтуються на законі, що рішення апеляційної інстанції буде скасовано. Оскільки рішення першої інстанції, на наше переконання, є законним», – зауважує Лук’янова.
Які ж плани у священика на ділянку, якщо все таки суд йому її поверне – адвокат не знає.
В свою чергу, учасниця АТО Тетяна Камерістова, з якою судився батюшка, про касаційну скаргу з його боку спочатку дізналася із електронного реєстру, а лише вчора надійшов лист із суду. Сам він про касацію не повідомляв.
Жінка сподівається, що правда залишиться за ними.
А саме касаційне провадження будуть розглядати без присутності сторін в суді. Проте, ще немає призначеної дати розгляду. Касація буде перевіряти дотримання норм матеріального і процесуального права судами перших двох інстанцій. Справи по суті суддівська колегія вищої інстанції розглядати вже не буде.
Якщо вищий суд скасує рішення апеляційного – тоді спірну ділянку можуть повернути священику.
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- 16 липня 2017, 10:20
Освідомлюймо "Наша ненаша влада не хоче і не може вирішити їх сама" і пропонуймо, реалізуймо щоб "Наша ненаша влада" була Наша влада. Ніхто, окрім нас з Божою поміччю, не зробить |
- 15 липня 2017, 23:58
мені більше подобається вольтаймз і адекватна інфа www.facebook.com/volyn.times/posts/1378132648940698 а ви собі своє) |
- 15 липня 2017, 14:07
Думок, може, й багато, а от кричущі факти співпраці "УПЦ МП" з агресором та його колаборантами приховати не вдасться. |
- 15 липня 2017, 10:29
Виявилось, що ця інформація не є правдивою. Сруктури "лднр" вели мову про це, але на цей момент громади УГКЦ ані в "днр" ані в "лнр" статути не переєстрували. |
- 14 липня 2017, 23:20
А що робити з громадами УГКЦ в Донецьку і Луганську, які переєстрували статути у відповідних "міністерствах" "днр" і "лнр"? |
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