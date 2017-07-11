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Любов до правди не дозволяє нам прийняти мовчання щодо ситуації в Україні, — кардинал Сандрі
13 липня 2017, 20:13 | Релігія і суспільство | 1 | | Код для блогу | |
На людському та християнському рівні любов до правди, яку апостоли нам доручили, не дозволяє нам прийняти мовчання щодо ситуації в Україні, на страждання, завдані сотням тисяч людей.
На цьому наголосив у своїй проповіді кардинал Леонардо Сандрі, префект Конгрегації Східних Церков під час Божественної Літургії у катедральному соборі Святого Миколая Чудотворця у Харкові13 липня, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
«Ми не можемо робити вигляд, що не бачимо вдів і сиріт, дітей, які мають складний доступ до продовження навчання, і які виросли, більше слухаючи час, поділений пострілами мінометів, аніж звуки шкільного дзвоника, пенсіонерів, які ледве виживають…» — сказав кардинал Леонардо Сандрі.
«Ми не хочемо, – продовжив префект, – змиритися перед застоєм міжнародної спільноти, перед зневірою до поваги договорів, які свого часу були укладені, та разом з цим часто і систематично порушені. Ми хочемо миру і хочемо бути готовими пройти шляхом примирення, який слід пройти разом, а не самотужки».
До цього, за його словами, закликає нас своїми словами та жестами милосердя Папа Франциск, який доручив своєму посланцеві занести нам його глибокі почуття, запевнити в його близькості та уділити його благословення.
«І я є тут між вами саме для того, щоби засвідчити вам його любов», – наголосив високий гість.
Він пригадав, що Святіший Отець, звертаючись до українських єпископів РКЦ та УГКЦ, у лютому 2015 року, доручив їм одне завдання: «Сенс справедливості та правди перед тим, як бути політичним, є моральним. Тому це є завдання, що повірене також і вашій відповідальності пастирів. Що більше ви будете вільними служителями Церкви Христової, то більше, попри вашу бідність, ставатимете захисниками родин, бідних, безробітних, слабких, хворих, стареньких пенсіонерів, людей із особливими потребами, біженців».
«Ми повинні просити про Божу ласку, аби перемогти зло добром, бо лише людських сил нам не вистачить… Всесвята Мати Божа, Пресвята Богородиця, яку за кілька днів ми вшановуватимемо у Всеукраїнській прощі до Зарваниці, простягни свій покров над нами і виблагай для нас у свого Сина дари утішення та зцілення від внутрішніх ран. Поможи нам пам’ятати історію народу цієї нації, України, в якій не бракувало сторінок страждання, які її укріпили свідоцтвом віри, більш автентичної та щирої», – попросив на завершення.
Нагадаємо, 11-16 липня триває візит кардинала Леонардо Сандрі в Україну.
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- 13 липня 2017, 20:37| Коментувати коментар
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