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У Харкові кардинал Леонардо Сандрі зустрівся із переселенцями з Донбасу
13 липня 2017, 09:55 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
12 липня, кардинал Леонардо Сандрі, Папський нунцій Клаудіо Гуджеротті та Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) прибули до Харкова. В аеропорту їх зустріли екзарх Харківський УГКЦ Василій (Тучапець), владика Ян (Собіло), РКЦ та духовенство екзархату. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
На початку, високоповажні гості відвідали “Карітас Харків”, де ближче познайомилися з діяльністю благодійного фонду. Відбулася зустріч з переселенцями, особами, які постраждали внаслідок бойових дій на Сході України та працівниками організації. Гості особливо радо поспілкувалися з дітьми, поцікавилися у них, чим займаються, в яких заходах беруть участь.
Владика Василій коротко розповів про соціальне служіння на теренах екзархату, а директор “Карітасу Харків” о. Сергій Коваль представив роботу фонду. Опісля відбулася жива дискусія між гостями та працівниками організації.
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