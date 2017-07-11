У Харкові кардинал Леонардо Сандрі зустрівся із переселенцями з Донбасу

13 липня 2017, 09:55 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

12 липня, кардинал Леонардо Сандрі, Папський нунцій Клаудіо Гуджеротті та Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) прибули до Харкова. В аеропорту їх зустріли екзарх Харківський УГКЦ Василій (Тучапець), владика Ян (Собіло), РКЦ та духовенство екзархату. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

На початку, високоповажні гості відвідали “Карітас Харків”, де ближче познайомилися з діяльністю благодійного фонду. Відбулася зустріч з переселенцями, особами, які постраждали внаслідок бойових дій на Сході України та працівниками організації. Гості особливо радо поспілкувалися з дітьми, поцікавилися у них, чим займаються, в яких заходах беруть участь.

Владика Василій коротко розповів про соціальне служіння на теренах екзархату, а директор “Карітасу Харків” о. Сергій Коваль представив роботу фонду. Опісля відбулася жива дискусія між гостями та працівниками організації.

 

Система Orphus
теги до статті:Василь (Тучапець),Карітас,Клаудіо Ґуджеротті,Леонардо Сандрі,Святослав (Шевчук)
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Viktor Fedosiuk | 13 липня 2017, 12:20

      Вкотре підтверджуємо, що без Німця не можемо самі вирішити свої проблеми... і ніби не вина то наша... Наша ненаша влада не хоче і не може вирішити їх сама... А ми як риба в морі безвладдя... Бо

    • enzian | 13 липня 2017, 11:49

      "Канонічні" цього не витримають.

    • Ігор Мицько | 12 липня 2017, 15:20

      Вибачте за помилки, львівський погром відбувся восени 1918 р., а нагуєвицьких хлопчаків вбили у дзвіниці: "Крівава книга"с.24: В Нагуєвичах (повіт Дрогобич), зібрали польські легіоністи

    • Ігор Мицько | 12 липня 2017, 15:14

      "10 липня 1941 р. в селі Єдвабне група польського населення вчинила погром та вбила щонайменше 340 єврейських сусідів. Більшість із них – жінок, чоловіків і дітей – спалили живцем у сараї".

    • Ігор Мицько | 12 липня 2017, 15:08

      А мільярди Владіміра Путіна посідають особливе місце у Банку Ватикана.

    Популярні статті місяця