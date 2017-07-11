Порошенко у Сумах відкрив пам'ятний знак "Козацький хрест борцям за волю"

У Сумах 12 липня відкрили пам'ятний знак "Козацький хрест борцям за волю", повідомляє «5 канал».

Кількасот містян зібралися в середмісті біля Свято-Воскресенського собору. Відкривав знак особисто Президент Петро Порошенко. За його словами, цей хрест символізує пам'ять про загиблих захисників України й уособлює зв'язок різних поколінь.

Архітектор, який створював цей пам’ятний знак, каже, що надихався саме історією про козаків, а також - про сучасних українських охоронців. Зокрема, історія про Андрія Реуту дуже вразила архітектора.

Андрій Реута - сумчанин, який добровольцем пішов на фронт. 31 січня 2015 року він загинув в АТО, під Вуглегірськом. Був у складі добровольчого батальйону "Донбас".

Батьки загиблого кажуть, що намагаються зробити усе можливе, аби пам'ять про Андрія та про його побратимів, які також загинули в зоні проведення АТО, зберігали мешканці міста.

"Справний був воїн, його показували по телебаченню, який він був санітар. Казав, що коли війна закінчиться, піде на медицину учитися. Коли все почалося, мої обидва сина встали і сказали "Наш час настав", і пішли", – пригадує батько Андрія Реути Олександр.

Майстер Володимир Биков каже, що й історія Сумщини також надихала його на творчість.

"Сама історія цього міста знакова. Перша споруда на Слобожанщині мала такий храм з козацькими елементами. Називається – українське бароко, але воно зароджувалося в таких храмах. Саме місто багато пережило на своєму віку... Мабуть, це і надихнуло нас зробити цей хрест, який показав дух цієї землі", – розповідає архітектор.