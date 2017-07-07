В УПЦ КП виступають за впровадження справедливої пенсійної реформи

В УПЦ КП підтримують запровадження в Україні справедливої пенсійної реформи, оскільки нинішня система є застарілою та такою, що не відповідає суспільним потребам та стану економіки і демографії.

Про це йдеться у Заяві прес-центру Київської Патріархії.

В УПЦ КП зазначають, що за рахунок пенсійних виплат нині живуть мільйони наших співвітчизників. Ці кошти – єдине джерело доходу і можливість прожити.

«Тому закликаємо всіх, від кого залежить ухвалення рішень, зокрема Парламент та Уряд, максимально уважно поставитися до потреб цих людей. Пам’ятайте настанову Божу: «Як хочете, щоби вам чинили люди, так і ви чинить їм» (Лк. 6, 31)», - йдеться в документі.

«Церква не втручається у безпосередній процес ухвалення рішень щодо пенсійної реформи, адже це є справа і відповідальність органів держави, в першу чергу Парламенту та Уряду, а також фахівців. Однак ми рішуче висловлюємося на підтримку самої невідкладної потреби реформи пенсійного забезпечення. Її підсумком має стати підвищення рівня забезпечення пенсіонерів, встановлення справедливого зв’язку між розміром пенсії та обсягами, тривалістю та складністю раніше виконаної пенсіонером праці. Також пенсійна система повинна отримати більш стабільний і прогнозований вигляд, щоби ті, хто зараз відраховують частину своєї платні, були впевнені у гідному забезпеченні у старості». – наголошують у Київському Патріархаті.