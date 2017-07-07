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В УПЦ КП виступають за впровадження справедливої пенсійної реформи
10 липня 2017, 14:29 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
В УПЦ КП підтримують запровадження в Україні справедливої пенсійної реформи, оскільки нинішня система є застарілою та такою, що не відповідає суспільним потребам та стану економіки і демографії.
Про це йдеться у Заяві прес-центру Київської Патріархії.
В УПЦ КП зазначають, що за рахунок пенсійних виплат нині живуть мільйони наших співвітчизників. Ці кошти – єдине джерело доходу і можливість прожити.
«Тому закликаємо всіх, від кого залежить ухвалення рішень, зокрема Парламент та Уряд, максимально уважно поставитися до потреб цих людей. Пам’ятайте настанову Божу: «Як хочете, щоби вам чинили люди, так і ви чинить їм» (Лк. 6, 31)», - йдеться в документі.
«Церква не втручається у безпосередній процес ухвалення рішень щодо пенсійної реформи, адже це є справа і відповідальність органів держави, в першу чергу Парламенту та Уряду, а також фахівців. Однак ми рішуче висловлюємося на підтримку самої невідкладної потреби реформи пенсійного забезпечення. Її підсумком має стати підвищення рівня забезпечення пенсіонерів, встановлення справедливого зв’язку між розміром пенсії та обсягами, тривалістю та складністю раніше виконаної пенсіонером праці. Також пенсійна система повинна отримати більш стабільний і прогнозований вигляд, щоби ті, хто зараз відраховують частину своєї платні, були впевнені у гідному забезпеченні у старості». – наголошують у Київському Патріархаті.
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- 10 липня 2017, 08:49
если они такие праведники так пусть хоть одного баптиста отправят на войну,а то запрятались как крысы в норы и показывают себя святыми,а наши люди должны воевать и отдавать жизнь за их,номы не |
- 8 липня 2017, 12:21
то якщо він прийде до костьолу/Володимирського/Лавру - і буде проводити хрещення біля кирниці - то все так як треба? Прийде сусід з того краю села і почне казать як вам жити та хто повинен |
- 8 липня 2017, 12:16
Піп цілком правий і навіть більш ніж коректно пояснив чому. А тим кому "московський піп" ріже очі - нехай зміне його на свого та скаже як би вчинив його піп. І усе стане на свої місця. |
- 8 липня 2017, 10:59 |
- 7 липня 2017, 20:24
Ой, не кажіть! Якби віряни УПЦ прийшли в село, де повною підтримкою користувалась громада УГКЦ чи то УПЦ КП, то їх би навіть на поріг не пустили. Якою мірою міряєте - такою і вам відміряно буде. |
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