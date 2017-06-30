У Львові вулиця носитиме назву «Віри, Надії, Любові»

30 червня 2017, 13:00 | Релігія і суспільство | 1 |   | Код для блогу |  | 

У Львові безіменна вулиця, що з'єднує Миколайчука і Пилипа Орлика, називатиметься Віри, Надії, Любові. За відповідне рішення на сесії Львівської міськради проголосували 47 депутатів. Про це повідомляють Варіанти.

Шевченківській районній адміністрації доручено у місячний термін виготовити та встановити таблиці з назвою "Вулиця Віри, Надії, Любові".

Неподалік здійснюється спорудження Храму святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії УГКЦ, що власне вплинуло на вибір назви вулиці. Окрім церкви та двох гаражних кооперативів, інших будівель поки що немає. З громадою району було проведено зустрічі з приводу найменування даної вулиці та зібрано понад 500 підписів на підтримку присвоєння їй назви.

 

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теги до статті:Релігія і суспільство,УГКЦ
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Коментарі

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  • Taras Antoshevskyy | 30 червня 2017, 19:03
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    Громада тут активна, вулиця ремонтується. Так що назва вибрана вдала.

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Останні коментарі

  • Taras Antoshevskyy | 30 червня 2017, 19:03

    Громада тут активна, вулиця ремонтується. Так що назва вибрана вдала.

  • enzian | 30 червня 2017, 16:57

    Москвославним ватникам не місце в парламенті.

  • Roman Kryvonos | 30 червня 2017, 11:05

    Прибічники Московського патріархату намагаються роздмухати релігійний конфлікт. Має втрутитися влада і не допустити дискримінації православних віруючих Київського патріархату.

  • enzian | 29 червня 2017, 12:01

    "УПЦ МП" у всьому світі визнають приблизно так само, як до 1991 р. визнавали "Українську РСР".

  • Ігор Мицько | 27 червня 2017, 19:29

    Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними.

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