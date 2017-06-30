У Львові вулиця носитиме назву «Віри, Надії, Любові»

У Львові безіменна вулиця, що з'єднує Миколайчука і Пилипа Орлика, називатиметься Віри, Надії, Любові. За відповідне рішення на сесії Львівської міськради проголосували 47 депутатів. Про це повідомляють Варіанти.

Шевченківській районній адміністрації доручено у місячний термін виготовити та встановити таблиці з назвою "Вулиця Віри, Надії, Любові".

Неподалік здійснюється спорудження Храму святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії УГКЦ, що власне вплинуло на вибір назви вулиці. Окрім церкви та двох гаражних кооперативів, інших будівель поки що немає. З громадою району було проведено зустрічі з приводу найменування даної вулиці та зібрано понад 500 підписів на підтримку присвоєння їй назви.