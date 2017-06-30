- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Львові вулиця носитиме назву «Віри, Надії, Любові»
30 червня 2017, 13:00 | Релігія і суспільство | 1 | | Код для блогу | |
У Львові безіменна вулиця, що з'єднує Миколайчука і Пилипа Орлика, називатиметься Віри, Надії, Любові. За відповідне рішення на сесії Львівської міськради проголосували 47 депутатів. Про це повідомляють Варіанти.
Шевченківській районній адміністрації доручено у місячний термін виготовити та встановити таблиці з назвою "Вулиця Віри, Надії, Любові".
Неподалік здійснюється спорудження Храму святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії УГКЦ, що власне вплинуло на вибір назви вулиці. Окрім церкви та двох гаражних кооперативів, інших будівель поки що немає. З громадою району було проведено зустрічі з приводу найменування даної вулиці та зібрано понад 500 підписів на підтримку присвоєння їй назви.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 30 червня 2017, 19:03| Коментувати коментар
Громада тут активна, вулиця ремонтується. Так що назва вибрана вдала.
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Львові вулиця носитиме назву «Віри, Надії, Любові» | 30 червня 2017, 13:00 | Релігія і суспільство |
У Зарваниці митці відтворюють скульптури духовних постатей та релігійні сюжети | 30 червня 2017, 12:56 | Релігія та культура |
У Празі триває міжнародний фестиваль, присвячений 500-річчю Реформації | 30 червня 2017, 12:30 | Світові
Існування храму УПЦ (МП) у парламенті не відповідає законодавству, - Парубій | 30 червня 2017, 11:55 | Храми, церковне майно |
Помер класик соціології релігії Пітер Бергер | 30 червня 2017, 11:52 | Релігія і суспільство |
Останні коментарі
- 30 червня 2017, 19:03
Громада тут активна, вулиця ремонтується. Так що назва вибрана вдала. |
- 30 червня 2017, 16:57 |
- 30 червня 2017, 11:05
Прибічники Московського патріархату намагаються роздмухати релігійний конфлікт. Має втрутитися влада і не допустити дискримінації православних віруючих Київського патріархату. |
- 29 червня 2017, 12:01
"УПЦ МП" у всьому світі визнають приблизно так само, як до 1991 р. визнавали "Українську РСР". |
- 27 червня 2017, 19:29
Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними. |
Популярні статті місяця
8 червня 2017, 09:57 | Колонка Катерини Щоткіної | | 15 червня 2017, 15:17
26 червня 2017, 09:55 | Релігійні церемонії та паломництво | 27 червня 2017, 19:29
У Ватикані прочани молилися за мир і єдність християн в Україні
15 червня 2017, 10:05 | Міжцерковні стосунки | 15 червня 2017, 14:21
Апостольський Нунцій в Україні зустрівся з представниками УПЦ (МП)
18 червня 2017, 09:38 | Релігійні свята і традиції | 20 червня 2017, 17:59
8 червня 2017, 10:53 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 00:09
Коментарі