Помер класик соціології релігії Пітер Бергер

27 червня на 89 році життя помер всесвітньо відомий соціолог релігії Пітер Бергер. «Не виліковний лютеранин», – так він сам себе називав.

Вчений народився у 1929 р. в Італії, виріс у Відні, проживав у Парижі та Лондоні, а згодом емігрував до США. Його праця «Священна завіса» (1967) стала класичною в соціології релігії та за впливом порівнюється з «Протестантською етикою…» Макса Вебера.

Бергер описував процеси секуляризації, тобто звільнення соціальних сфер тай взагалі всього публічного простору від релігії. Вчений вірив, що настає нова, секулярна доба. Однак в кінці ХХ ст. він зрозумів хибність своїх поглядів, і вже у 1999 р. випустив збірку праць присвячених аналізу десекуляризації, тобто повернення релігії в публічний простір. Соціолог вточнив, що зменшення впливу релігійних інституцій не веде до зменшення індивідуальної віри, а отже секуляризаційні процеси не призведуть до зникнення релігійності.

Дослідник також зауважував, що секулярні ідеї є поширеними в західноєвропейських суспільствах, а також серед освіченої еліти. Врешті решт Бергер прийшов до ідеї плюралізації, це коли релігійна система не занепадає, а з’являється альтернатива у вигляді світської системи цінностей. Це не значить, що віруючих стає менше, в них просто розширюється можливість вибору світоглядної позиції.

«Його праці були настільки цікавими, що теологи мріяли стати соціологами, коли закінчать навчання», – згадує президент Королівського коледжу Грегорі Торнбері. Вченого називали «найвпливовішим соціальним мислителем сучасності» та «найцитованішим соціологом релігії». Про це повідомляє Дмитро Горєвой.