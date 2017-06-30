Помер класик соціології релігії Пітер Бергер

30 червня 2017, 11:52 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Пітер-Бергер.jpgexklusiv.gif27 червня на 89 році життя помер всесвітньо відомий соціолог релігії Пітер Бергер. «Не виліковний лютеранин», – так він сам себе називав.

Вчений народився у 1929 р. в Італії, виріс у Відні, проживав у Парижі та Лондоні, а згодом емігрував до США. Його праця «Священна завіса» (1967) стала класичною в соціології релігії та за впливом порівнюється з «Протестантською етикою…» Макса Вебера.

Бергер описував процеси секуляризації, тобто звільнення соціальних сфер тай взагалі всього публічного простору від релігії. Вчений вірив, що настає нова, секулярна доба. Однак в кінці ХХ ст. він зрозумів хибність своїх поглядів, і вже у 1999 р. випустив збірку праць присвячених аналізу десекуляризації, тобто повернення релігії в публічний простір. Соціолог вточнив, що зменшення впливу релігійних інституцій не веде до зменшення індивідуальної віри, а отже секуляризаційні процеси не призведуть до зникнення релігійності.

Дослідник також зауважував, що секулярні ідеї є поширеними в західноєвропейських суспільствах, а також серед освіченої еліти. Врешті решт Бергер прийшов до ідеї плюралізації, це коли релігійна система не занепадає, а з’являється альтернатива у вигляді світської системи цінностей. Це не значить, що віруючих стає менше, в них просто розширюється можливість вибору світоглядної позиції.

«Його праці були настільки цікавими, що теологи мріяли стати соціологами, коли закінчать навчання», – згадує президент Королівського коледжу Грегорі Торнбері. Вченого називали «найвпливовішим соціальним мислителем сучасності» та «найцитованішим соціологом релігії». Про це повідомляє Дмитро Горєвой.

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    Останні коментарі

    • Roman Kryvonos | 30 червня 2017, 11:05

      Прибічники Московського патріархату намагаються роздмухати релігійний конфлікт. Має втрутитися влада і не допустити дискримінації православних віруючих Київського патріархату.

    • enzian | 29 червня 2017, 12:01

      "УПЦ МП" у всьому світі визнають приблизно так само, як до 1991 р. визнавали "Українську РСР".

    • Ігор Мицько | 27 червня 2017, 19:29

      Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними.

    • Fr. Valerii | 26 червня 2017, 22:40

      Не існує ніяких "документів". Натомість є історичний факт, що Св. Йосафата вбили т. зв. православні, противники унії з Римо Католицькою Церквою, підбурювані їхніми схизматицькими

    • Ігор Мицько | 26 червня 2017, 10:47

      "прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.

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