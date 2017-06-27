Максакова: Після загибелі чоловіка мене підтримав Патріарх Філарет

28 червня 2017, 10:21 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Удова екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, оперна співачка Марія Максакова розповіла в інтерв’ю на каналі "112 Україна", що після загибелі чоловіка її підтримав Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет.

Відповідаючи на запитання, хто після вбивства Вороненкова підтримав її, Максакова сказала: "Патріарх Філарет через тиждень знайшов такі слова".

"Він благословив відспівування Дениса у Володимирському соборі. Та я тільки з часом зрозуміла, що це абсолютно непересічна подія. Там уже давно нічого такого не відбувалося. Графиню Капніст відспівували у Володимирському соборі в 1993 році, але до цього ще років 40 там цього не робили", – додала вдова Вороненкова.

За словами Максакової, вона почала постійно ходити до Володимирського собору.

"Якось у суботу я прийшла на Службу, дивлюся й розумію, що практично на такій відстані, як ми зараз із тобою сидимо, стоїть Патріарх. Я з убрання це зрозуміла. Я пошепки запитала, чи він це? Мені відповіли, що так. І я тоді сказала: "А як це? Ні оточення, ні півміста міліції?" – розповіла вдова Вороненкова.

Удень 23 березня колишнього російського політика, який набув українського громадянства і дав свідчення ГПУ у справі про держзраду колишнього президента України Віктора Януковича, у центрі Києва вбив кілер, коли екс-депутат Держдуми прямував на зустріч. Охоронець політика смертельно поранив нападника, але й сам дістав поранення.

Генпрокурор України Юрій Луценко поклав на Росію відповідальність за вбивство Вороненкова. У Нацполіції основною версією теж уважають дії РФ.

 

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теги до статті:Володимирський собор,Марія Максакова,Філарет (Денисенко)
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    Останні коментарі

    • Ігор Мицько | 27 червня 2017, 19:29

      Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними.

    • Fr. Valerii | 26 червня 2017, 22:40

      Не існує ніяких "документів". Натомість є історичний факт, що Св. Йосафата вбили т. зв. православні, противники унії з Римо Католицькою Церквою, підбурювані їхніми схизматицькими

    • Ігор Мицько | 26 червня 2017, 10:47

      "прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:55

      До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:24

      І комуністи, і москвославні - агенти руского міра.

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