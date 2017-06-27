Максакова: Після загибелі чоловіка мене підтримав Патріарх Філарет

Удова екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, оперна співачка Марія Максакова розповіла в інтерв’ю на каналі "112 Україна", що після загибелі чоловіка її підтримав Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет.

Відповідаючи на запитання, хто після вбивства Вороненкова підтримав її, Максакова сказала: "Патріарх Філарет через тиждень знайшов такі слова".

"Він благословив відспівування Дениса у Володимирському соборі. Та я тільки з часом зрозуміла, що це абсолютно непересічна подія. Там уже давно нічого такого не відбувалося. Графиню Капніст відспівували у Володимирському соборі в 1993 році, але до цього ще років 40 там цього не робили", – додала вдова Вороненкова.

За словами Максакової, вона почала постійно ходити до Володимирського собору.

"Якось у суботу я прийшла на Службу, дивлюся й розумію, що практично на такій відстані, як ми зараз із тобою сидимо, стоїть Патріарх. Я з убрання це зрозуміла. Я пошепки запитала, чи він це? Мені відповіли, що так. І я тоді сказала: "А як це? Ні оточення, ні півміста міліції?" – розповіла вдова Вороненкова.

Удень 23 березня колишнього російського політика, який набув українського громадянства і дав свідчення ГПУ у справі про держзраду колишнього президента України Віктора Януковича, у центрі Києва вбив кілер, коли екс-депутат Держдуми прямував на зустріч. Охоронець політика смертельно поранив нападника, але й сам дістав поранення.

Генпрокурор України Юрій Луценко поклав на Росію відповідальність за вбивство Вороненкова. У Нацполіції основною версією теж уважають дії РФ.