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Максакова: Після загибелі чоловіка мене підтримав Патріарх Філарет
28 червня 2017, 10:21 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Удова екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, оперна співачка Марія Максакова розповіла в інтерв’ю на каналі "112 Україна", що після загибелі чоловіка її підтримав Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет.
Відповідаючи на запитання, хто після вбивства Вороненкова підтримав її, Максакова сказала: "Патріарх Філарет через тиждень знайшов такі слова".
"Він благословив відспівування Дениса у Володимирському соборі. Та я тільки з часом зрозуміла, що це абсолютно непересічна подія. Там уже давно нічого такого не відбувалося. Графиню Капніст відспівували у Володимирському соборі в 1993 році, але до цього ще років 40 там цього не робили", – додала вдова Вороненкова.
За словами Максакової, вона почала постійно ходити до Володимирського собору.
"Якось у суботу я прийшла на Службу, дивлюся й розумію, що практично на такій відстані, як ми зараз із тобою сидимо, стоїть Патріарх. Я з убрання це зрозуміла. Я пошепки запитала, чи він це? Мені відповіли, що так. І я тоді сказала: "А як це? Ні оточення, ні півміста міліції?" – розповіла вдова Вороненкова.
Удень 23 березня колишнього російського політика, який набув українського громадянства і дав свідчення ГПУ у справі про держзраду колишнього президента України Віктора Януковича, у центрі Києва вбив кілер, коли екс-депутат Держдуми прямував на зустріч. Охоронець політика смертельно поранив нападника, але й сам дістав поранення.
Генпрокурор України Юрій Луценко поклав на Росію відповідальність за вбивство Вороненкова. У Нацполіції основною версією теж уважають дії РФ.
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